Civile evakueret fra Islamisk Stat i Baghouz i den syriske provins Deir al-Zor af de amerikansk støttede Syriens Demokratiske Styrker. En massegrav er blevet fundet i den syriske provin i et område, som indtil for nylig blev kontrolleret af Islamisk Stat. De dræbte, hvoraf mange er kvinder, menes at være yazidier, som islamisterne havde gjort til deres slaver. Delil Souleiman/Ritzau Scanpix