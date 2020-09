Afbrydelser og hårde personangreb prægede nattens noget uskønne debat mellem republikanernes Donald Trump og demokraternes Joe Biden.

Men hvem vandt den første tv-debat mellem de to præsidentkandidater? Det har et analyseinstitut spurgt amerikanske vælgere om, og deres dom er klar:

Joe Biden vandt en sikker sejr.

Analyseinstituttet SSRS har på vegne af tv-stationen CNN spurgt 568 registrerede vælgere, som alle så nattens debat på Fox News. 60 procent af dem mener, at udfordreren Joe Biden gjorde det bedst, mens blot 28 procent peger på præsidenten Donald Trump.

De samme vælgere blev også spurgt om deres forventninger og holdninger før den med spænding imødesete åbningsdebat mellem præsidentkandidaterne.

Og det viser noget interessant.

Før kandidaterne mødtes på tv forventede 56 procent af de adspurgte, at Biden ville være bedst – men 43 procent regnede med at Trump ville vinde.

Under debatten røg de to kandidater flere gange i verbal infight, Biden kaldte blandt andet Trump for et 'fjols', en 'klovn' og den 'værste præsident i USA's historie', mens Donald Trump kaldte Joe Biden for 'dum'. Det har fået medier og eksperter til at kritisere debatten, men hvordan oplevede vælgerne det?

Et overvældeende flertal på 69 procent opfattede Bidens angreb på Trump som retfærdige. Kun 32 procent anså Trumps angreb på den demokratiske udfordrer som retfærdige. Næsten to tredjedele af de adspurgte mente, at Biden virkede mest troværdig.

Vælgerne blev også spurgt ind til kandidaternes præstation på vigtige dagsordner som coronahåndteringen, raceuligheden og økonomien. De peger på Biden som den klare vinder på alle områder – med en væsentlig undtagelse.

Økonomien.

Her er der næsten dødt løb mellem de to kandidater i vælgernes øjne – og det er bemærkelsesværdigt.

For de 568 deltagere i undersøgelsen blev spurgt om deres politiske orientering i undersøgelsen, og her identificerede 39 procent sig som demokrater, mens kun 25 procent ser sig som republikanere.

Det helt store spørgsmål er, om nattens ophedede debat har flyttet vælgere.

Og det tyder undersøgelsen på, at den har – men ikke i stor stil. 32 procent svarede, at de efter at have set tv-debatten er mere tilbøjelige til at stemme på Biden, mens 11 procent er rykket den anden vej og nu ser Trump i et bedre lys end før. 57 procent af de adspurgte har imidlertid ikke rykket sig.

Her skal det nævnes, at undersøgelsens deltagere både er mere politisk interesserede og mere partitro end den gennemsnitlige amerikaner. Derudover er der en statistisk unøjagtighed på plus/minus 6,3 procentpoint, understreger CNN.

Ikke desto mindre var de adspurgte vælgeres dom klar; også når det kommer til de helt tunge dagsordener.

63 procent mener, at Biden vil være den bedste til at løse USA's udfordringer (30 procent pegede på Trump) og 55 procent ser Barack Obamas tidligere vicepræsident som den stærkeste leder af de to. 43 procent peger på Trump.

Joe Biden fører i forvejen meningsmålingerne, så resultatet af SSRS's undersøgelse for CNN må være sød musik i udfordrerens ører.

Men der er en interessant – og for Biden potentielt problematisk – krølle på halen.

Da Trump og Hillary Clinton tørnede sammen første gang forud for valget i 2016 viste vælgerundersøgelser nemlig også, at den demokratiske kandidat klarede sig klart bedst.

Valgresultatet blev som bekendt et halt andet.