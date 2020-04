Trods anbefalinger fra Det Hvide Hus om, at man ikke samles mere end 10 personer af gangen, så gik omkring 70 unge mennesker fra Texas ombord på et fly fra Austin til Mexico for at holde 'spring break' for to uger siden.

Efter de er kommet tilbage til Texas, er størstedelen af dem erklæret smittet med coronavirus.

Det skriver CNN.

44 af de omkring 70 unge mennesker i tyverne er nu smittet.

De har alle deres daglige gang på University of Texas, har en talsmand fra universitet fortalt CNN onsdag.

Talsmand Dennis Bonnen fra 'Texas House' har en klar besked til de unge:

»Uanset om du synes, virussen er et problem eller ej, så er det. Uanset om du tror, ​​det kan have indflydelse på dig eller ej, så har det. Virkeligheden er, at hvis du er en studerende, der tager til spring break i Mexico, så påvirker du mange mennesker. Bliv voksen.«

Nu bliver mange af de folk, der har siddet i samme fly, som de 70 unge mennesker, overvåget hver dag. De studerende, der er blevet testet positive, er nu i selvisolation.

På forårs-strandene i Florida er det ingen corona-afstand imellem badegæsterne. Nu advares de unge amerikanere om at tage virussen mere alvorligt.

Universitetspræsident Gregory L. Fenves opfordrede studerende til at praktisere god dømmekraft og overveje, hvordan deres handlinger kan påvirke andre:

»Det er vores ansvar at følge lokale, statslige og nationale ordrer og bruge god dømmekraft under denne krise. Vores adfærd og de beslutninger, vi træffer, har direkte konsekvenser for vores egen sundhed og sundheden for alle i vores by og ud over byens grænser.«

»Vi må gøre alt, hvad vi kan, for at begrænse spredningen af ​​denne virus - konsekvenserne af hensynsløse handlinger, kan på nuværende tidspunkt ikke være klarere,« sagde Fenves onsdag.

Den 19. marts annoncerede USA planer om, at man suspenderer ikke nødvendige rejser fra og til Mexico.