En stor amerikansk undersøgelse viser en kraftig stigning i brug af elektroniske cigaretter blandt unge.

Brugen af elektroniske cigaretter - såkaldt vaping - er vokset kraftigt blandt amerikanske unge.

De nye produkter skulle være et alternativ for rygere. Men frygten er, at de i stedet gør det markant lettere for unge at blive afhængige af nikotin.

Undersøgelsen, der er udført for den amerikanske stat af National Institute on Drug Abuse, viser, at 22 procent af alle 10.-klasseselever har brugt en elektronisk cigaret inden for den sidste måned. Det er en fordobling sammenlignet med 2016.

Ifølge nyhedsbureauet AP er stigningen i vaping - hvor væske med nikotin bliver varmet op til damp og så inhaleret - den største set i undersøgelsens 44 år lange historie. Det er langt større end stigningen i marihuana i 1970'erne.

Til gengæld er brugen af stoffer som heroin, alkohol, kokain og ecstasy på tilbagetog. Andelen af 10.-klasseselever, der har drukket alkohol den seneste måned, er eksempelvis faldet til 18,6 procent fra 21,5 i 2015.

Det tilskriver forskerne bag rapporten, at amerikanske unge i langt mindre grad mødes fysisk og i højere grad har kontakt via elektroniske hjælpemidler som telefon og computer.

- At eksperimentere med stoffer er en gruppeaktivitet. Vaping er hovedsageligt noget, man gør alene, siger chefen for National Institute on Drug Abuse, Nora Volkow.

Samtidig er en ny e-cigaret fra producenten Juul kommet til. Den er meget lille - nogenlunde på størrelse med et USB-stik. Ifølge rapporten er den blevet meget populær blandt unge.

Det frygtes, at når unge udsættes for nikotin, vil de blive mere udsat for at ryge traditionel tobak senere.

Samtidig er nikotin skadelig for hjernens udvikling.

Også de danske myndigheder er meget skeptiske over for e-cigaretterne.

- Der er betydelig usikkerhed om de mulige helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter både med og uden nikotin, særligt på lang sigt.

- Derfor kan Sundhedsstyrelsen ikke anbefale brug af e-cigaretter. Dette gælder særligt for gravide, ammende, børn og unge, skriver Sundhedsstyrelsen om e-cigaretter.

