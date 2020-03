»Virussen er slet ikke så alvorlig. Det, de gør, er forkert,« lyder det fra en 21-årig amerikaner, der lige nu er skuffet over, at corona-virussen har ødelagt hans forårsferie.

Imens verden lige nu er ved at gardere sig imod den smittende sygdom og lukker alt fra landegrænser til frisører, er tusindvis af unge amerikanere i disse dage taget til Miami i Florida for at holde såkaldt spring break.

Normalt plejer det at være et festmekka med masser af natklubber, barer og lange lækre strande.

På grund af corona-udbruddet har myndighederne i Miami dog taget deres forbehold og lukket ned for festen, og det er flere af de unge, som nyhedsbureauet Reuters har talt med i Miami South Beach, ikke begejstrede for.

Har du været i forsamlinger af mere end 10 personer de sidste par dage?

»Det ødelægger virkelig min spring break. Hvad er der at lave her andet end at gå på barer og tage til standen? Jeg synes virkelig, det er kommet helt ud af proportioner,« lyder det fra 21-årige Brianna Leeder fra Wisconsin.

Hun bakkes op af en ung fyr ved navn Bradley Sluder fra Ohio:

»Hvis jeg får corona, får jeg corona. I sidste ende afholder det mig ikke fra at feste. Vi har ventet på Miami-spring break i et stykke tid. Vi har haft den her tur planlagt i to-tre måneder. Hvad, der sker, sker. Det stinker, at barer og restauranter lukker, men vi finder bare nogle alternativer.«

En 21-årig mand fra Indiana ved navn Atlantis Walker udtaler:

»Det, de gør, er forkert. Vi vil have vores penge tilbage. Virussen er slet ikke så alvorlig. Der er mere alvorlige ting derude som hungersnød og fattigdom, som vi bør tale om.«

Til sidst lyder det fra 21-årige Shelby Cordell - også fra Indiana.

»Planlagde det her for lang tid siden. Vi har talt om, vi skulle tage afsted, men nu er vi her. Jeg fylder 21 i år og er her for at feste, så det er lidt skuffende. Vi får det bedste ud af det. Vi prøver bare at blive fulde, før alt lukker,« griner hun.

Spørgsmålet er, hvor gode myndighederne i USA indtil videre har været til at forklare ungdommen, hvor alvorlig situationen er.

I Danmark har debatten om unge og fester i corona-perioden været i gang et stykke tid og fået både statsminister Mette Frederiksen og dronning Margrethe til skærmen for at understrege, at man lige nu skal undgå at samles i større forsamlinger.

Dronning Margrethe sagde blandt andet i sin tale til nationen:

»Nogle holder stadig fester og runde fødselsdage. Det, synes jeg ikke, man kan være bekendt. Det er tankeløst. Og det er først og fremmest hensynsløst.«

