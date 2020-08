De blev adskilt ved fødslen. Først 23 år senere fandt de amerikanske kvinder Ellen Carbone og Melanie Mertzel ud af, at de var tvillinger.

I tv-programmet 60 Minutes fortæller de, hvordan de - ved et tilfælde - opdagede sandheden om deres fælles historie.

En dag for 30 år siden gik Ellen Carbones tante ind i en restaurant i Brooklyn i New York. Det besøg skulle vise sig at vende op og ned på en hel del i hendes familie. Og i Melanie Mertzels.

Da tanten så tjeneren, var hun nemlig sikker på, at det var hendes niece. Hun sagde hej, men den unge kvinde så bare på hende uden at vide, hvem hun var.

»Hun så mig og kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke genkendte hende, og da jeg kom over til hendes bord, spurgte hun mig, om jeg var adopteret, og jeg sagde nej. Jeg ved ikke. Du ved, det er ikke noget, jeg går rundt og fortæller alle og enhver.«

Det fortæller den nu 54-årige Melanie Mertzel om det tilfældige møde, der pludselig afslørede, at hun havde en enægget tvilling.

Men tanten var vedholdende, og to uger senere kom hun tilbage til restauranten med et billede af Ellen Carbone, og så stod det klart for Melanie Mertzel, at hun havde en ukendt tvillingesøster.

»Da jeg kom hjem fra arbejde den dag, ringede jeg til Ellen, og da jeg hørte hendes stemme, tænkte jeg: 'Åh Gud. Du lyder fuldstændig som mig,' og så begyndte vi at tale om alt muligt,« husker hun.

Søstrene var straks på bølgelængde.

Men historien om, hvorfor de to søstre blev skilt ad, er mørk og grum.

De to piger var nemlig et ud af fire sæt enæggede tvillinger og et enkelt sæt trillinger, der med fuldt overlæg blev adskilt ved fødslen af organisationen Louise Wise Adoption Agency.

Adoptionskontoret formidlede børnene til forældre under forudsætning af, at deres udvikling blev del af et videnskabeligt studie. Men de fik aldrig at vide, at deres børn var tvillinger, som var blevet fjernet fra deres søskende.

I virkeligheden deltog børnene og deres familier i et forskningsprojekt, hvor den berømte psykiater Dr Peter Neubauer forsøgte at finde ud af, om det er arv eller miljø, der har størst betydning for, hvordan et menneske udvikler sig.

Resultatet af hans studier blev aldrig offentliggjort, og Neubauer døde i 2008.

Tvillingeeksperten Dr Nancy Segal fortæller til 60 Minutes, at det kontroversielle eksperiment har haft store menneskelige konsekvenser.

»Det virker virkelig som om, at de lidelser både tvillingerne, deres forældre og deres søskende har gennemgået, har været for ingenting.«

»Der er ikke noget egentligt resultat eller en konklusion her. Vi kan ikke sige, at vi har lært noget af det. Vi har kun fundet ud af, hvordan vi ikke skal lave forskning,« siger Segal.

Trillingerne Robert Shafran, Eddy Galland og David Kellman er det mest kendte eksempel på Neubauers eksperiment. De fandt hinanden tilbage i 1980 i en alder af 18 år og blev portrætteret i dokumentaren 'Three Identical Strangers'.

Selv om brødrene hurtigt knyttede et stærkt bånd til hinanden, var fortiden for svært at bære for Eddy Galland. Han led af svær depression og tog sit eget liv i 1995.

Også for Ellen Carbone og Melanie Mertzel fik fortidens synder konsekvenser. Det lykkedes aldrig søstrene at knytte det stærke bånd, som de hele deres liv havde manglet.

»Hun burde have været den tætteste person i mit liv, men det var hun ikke,« siger Melanie Mertzel om forholdet til søsteren.