Det må siges at være en flot fangst, de gjorde på den amerikanske ø Puerto Rico.

I hvert fald sikrede de sig 3,7 millioner dollar (godt 25 mio. kroner), fundet efterladt i fem sække.

Det hele begyndte med en bådjagt søndag.

Agenter fra den amerikanske grænsepatrulje var sammen med folk fra narkotikaafdelingen ude efter en båd, som sejlede uden lys, fra Puerto Rico til de amerikanske Virgin Islands (tidligere De Dansk-Vestindiske Øer).

De amerikanske Virgin Islands – tidligere De Dansk-Vestindiske Øer. Foto: Google Maps

Da de forfulgte båden, lavede den pludselig et brat drej ind mod Fajardo på østkysten af Puerto Rico, og den lagde til land nær floden Fajardo.

Fra forfølgerbåden kunne tolderne se smuglerne læsse sækkene af, og da tolderne nærmede sig, flygtede smuglerne.

»Vi er forpligtede til at arbejde sammen med andre føderale og lokale partnere for at opdage og forhindre smuglere i at have succes i Caribien,« siger Johnny Morales mandag.

Han er direktør for Caribbean Air and Marina Branch.

Inde i den nu forladte båd fandt tolderne de fem sække fulde af kontanter.

De fandt også en ladt Taurus .40 kaliber-pistol og 63 runder ammunition.

Pengene blev konfiskeret af tolderne.