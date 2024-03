En skilsmisse er aldrig sjov at gennemgå, men det hører alligevel til sjældenhederne, at den sender dig 16 år i fængsel.

Ikke desto mindre er det tilfældet for amerikanske Timothy Stephenson.

Det skriver CNN.

Timothy Stephenson tog i 1998 en mand med hjem fra en bar, hvorefter han slog ham ihjel med to skud på sit badeværelse.

Forbrydelsen blev aldrig opklaret, og de efterfølgende årtier levede Timothy Stephenson et helt normalt liv med mand, to døtre og et flot hus.

Der var dog knas i ægteskabet, og i 2020 søgte manden – Joseph Ginejko – om skilsmisse.

Skilsmissen endte i en retlig kamp om de to døtre, men eksmanden havde et gemt es i ærmet.

I 2014 havde Timothy Stephenson nemlig betroet sig sin mand og fortalt ham om drabet tilbage i 1998, og den information bragte han i 2021 – midt i kampen om de to døtre – videre til politiet.

Politiet udstyrede herefter Joseph Ginejko med en skjult mikrofon, og så tog eksmanden hjem til Timothy Stephenson.

Det tidligere ægtepar talte om deres børn, men så begyndte eksmanden også at spørge ind til drabet i 1998.

Joseph Ginejko spurgte igen og igen, hvorfor Timothy Stephenson havde begået drabet, og efter at han havde givet flere modstridende svar, indrømmede han til sidst, at han havde begået drabet.

Og på den måde fik politiet altså en tilståelse på bånd.

Tilståelsen endte tidligere i marts med at koste Timothy Stephenson en fængselsstraf på 16 år.