Amerikanske styrker skal fremover fokusere på at genopbygge de områder, der allerede er vundet kontrol over.

Washington. USA vil trække sig helt ud af det nordvestlige Syrien, som er domineret af islamistiske fraktioner.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Idlib-provinsen ligger i det område, som de amerikanske styrker nu vil trække sig ud af. Det er det største område i landet, som fortsat er kontrolleret af forskellige oprørsgrupper.

Heriblandt grupperinger med tilknytning til al-Qaeda.

Det var mediet CBS, der først kunne berette, at USA ville trække sig ud af det sydvestlige Syrien.

Ifølge mediets kilder ville mange millioner dollar desuden blive skåret fra USA's humanitære tiltag i området.

Det ville blandt andet ramme projekter omhandlende "bekæmpelse af voldelig ekstremisme", "støtte til uafhængige samfund og medier" og "styrkelse af uddannelsessektoren", skriver CBS.

Men det vil ikke påvirke det humanitære arbejde i det nordvestlige Syrien, at USA trækker sig ud af området, forsikrer embedsmænd fra det amerikanske udenrigsministerium til Reuters.

De amerikanske styrker skal i stedet fokusere på at genopbygge de områder af Syrien, som amerikanske styrker allerede har vundet kontrol over, oplyser de.

- Den amerikanske støtte til projekter i det nordvestlige Syrien bliver frigivet til at øge støtte til prioriterede områder i det nordøstlige Syrien, siger en embedsmænd fra det amerikanske udenrigsministerium til Reuters.

I marts bebudede den amerikanske præsident, Donald Trump, at det var tid til, at USA skulle trække sig ud af Syrien.

Ved samme lejlighed besluttede han, at 200 millioner dollar, der var afsat til genopbyggende indsatser i Syrien, skulle tilbageholdes, mens USA's rolle i krigen i Syrien skulle revurderes.

Der er fortsat ikke offentliggjort en afgørelse i sagen.

I april udvidede Trump dog USA's involvering i Syrien ved at beordre et missilangreb mod Syrien som svar på et giftgasangreb på civilbefolkningen.

