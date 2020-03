I forsøg på at bremse spredningen af coronavirus i USA lukker restauranter i New York og Los Angeles.

Barer, restauranter, natklubber og teatre bliver beordret lukket i de amerikanske storbyer Los Angeles og New York.

Det meddeler byernes borgmestre, Bill de Blasio og Eric Garcetti, natten til mandag dansk tid.

Tiltagene sker i forsøg på at bremse spredningen af coronavirus.

Enhver restaurant, bar eller café, der sælger mad, vil kun være i stand til at tilbyde takeaway og levering, siger borgmestrene.

- Virusset kan sprede sig hurtigt gennem de tætte interaktioner, som newyorkere har på restauranter, barer og steder, hvor vi sidder tæt sammen. Det bliver vi nødt til at bremse, siger borgmester i New York Bill de Blasio.

Los Angeles-borgmester Eric Garcetti siger søndag aften lokal tid, at han også beordrer fitnesscentre lukket.

Begge borgmestre siger, at det ikke har været en let beslutning.

- De her steder er en del af hjertet og sjælen i vores by. Men vores by står over for en hidtil uset trussel, og vi skal reagere med en krigstidsmentalitet, siger de Blasio.

Lukningen af kultur- og spisesteder i New York træder i kraft tirsdag morgen lokal tid. I Los Angeles gælder restriktionerne fra midnat søndag.

Det vides ikke, hvor længe restriktionerne i New York gælder, mens Los Angeles-virksomheder, der er berørt af beslutningen, skal forblive lukket indtil 31. marts - med mulighed for forlængelse.

Mere end 50.000 restauranter i New York forventes at lukke tirsdag morgen. Lukningen vil påvirke mere end 800.000 ansatte.

Antallet af smittede med coronavirus i USA er steget til over 3000. Alene det seneste døgn er der registreret mere end 800 nye smittetilfælde, heraf 200 i New York.

Mandag lukker flere amerikanske storbyer, herunder New York, skoler. Forsamlinger på mere end 50 personer i USA frarådes desuden i de næste otte uger.

