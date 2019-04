Taliban-bevægelsen har taget skylden for et bombeangreb, hvor fire amerikanere er blevet dræbt og tre såret.

Tre amerikanske soldater og en civil ansat i det amerikanske militær er dræbt af en vejsidebombe i Afghanistan.

Det oplyser Nato-missionen Resolute Support i Afghanistan.

De fire dødsofre blev dræbt tæt ved luftbasen Bagram. Tre andre amerikanske soldater blev såret ved angrebet og er under lægebehandling.

Der var ikke umiddelbart flere oplysninger fra Nato.

Taliban-bevægelsen har taget skylden for angrebet.

Med mandagens tre dræbte soldater har USA mistet i alt syv soldater siden nytår.

Få timer inden, at bekræftelsen kom fra Nato-missionen, meddelte guvernøren i Bagram, at en selvmordsbombemand angreb en kolonne af køretøjer med udenlandske soldater.

Angrebet skete tæt ved indgangen til luftbasen, sagde guvernøren, Abdul Shakoor Quddusi.

Området blev hurtigt spærret af, og guvernøren havde ikke umiddelbart oplysninger om eventuelle sårede og dræbte, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Taliban meddelte inden da, at bevægelsen havde foretaget et angreb med en bilbombe, og at "adskillige indtrængende fjender" var dræbt.

Bagram-basen ligger omkring 50 kilometer nord for den afghanske hovedstad, Kabul.

Resolute Support-missionen består af omkring 17.000 soldater, hvoraf cirka halvdelen kommer fra USA. Et mindre antal amerikanske soldater er i Afghanistan på terrorbekæmpelsesmissioner.

/ritzau/AFP