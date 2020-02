I USA er man i gang med at forberede sig på, at coronavirussen kommer til at ramme landet.

Faktisk er man fra de amerikanske myndigheders side så sikre på, at man vil se markante udbrud af den frygtede virus, at man nu går ud og advarer offentligheden.

Myndigheden bag advarslen er Center for Disease Control - bedre kendt som CDC - og her er meldingen ganske klar.

»Det er ikke så meget et spørgsmål om, hvorvidt det vil ske længere, men mere et spørgsmål om, hvornår det præcist vil ske og hvor mange mennesker, der vil blive alvorligt syge,« siger lægen Nancy Messonnier, der er chef for CDC's Center for Immun- og Luftvejssygdomme ifølge flere amerikanske medier som NBC News, CNN og New York Times.

Det var dog ikke den eneste dystre meddelelse fra Nancy Messonnier ved en pressebriefing tirsdag aften dansk tid.

Flere lande i Asien, Mellemøsten og senest Europa har nemlig oplevet tilfælde af coronavirus.

Specielt slemt står det for tiden til i Italien, som har mere end 320 registrerede sygdomstilfælde med coronavirus med 11 dødsfald som konsekvens.

Ifølge Nancy Messonnier skal amerikanerne på baggrund af de seneste dages udvikling forvente, at coronavirus vil begynde at sprede sig i USA.

Og derfor skal amerikanerne være forberedt på, at deres hverdag kan blive forstyrret markant med blandt andet lukninger af skoler og arbejdspladser, lyder advarslen fra Nancy Messonnier.

De seneste dage er coronavirussen for alvor nået til Sydeuropa, hvor specielt Italien som nævnt har været hårdt ramt med mange tilfælde og flere døde.

Men også i lande som Kroatien, Østrig, Schweiz og Spanien er tilfælde begyndt at dukke op.

Således er antallet af smittede på verdensplan nu nået over 80.000, og antallet af døde er over 2.700.

Den gode nyhed er dog, at over 27.500 personer officielt er blevet erklæret raske efter at have være smittet.

Det viser tal fra Johns Hopkins University.

Samtidig er langt størstedelen af de smittede og døde som konsekvens af coronavirussen fortsat at finde i Hubei-provinsen i Kina, hvor udbruddet begyndte.

Således er 2.563 af de i alt 2.705 afdøde fra netop Hubei-provinsen.