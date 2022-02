Man skulle tro det bare var en forsendelse med løg, der ankom til San Diego.

Men det var altså langt fra tilfældet.

For i forsendelsen af sækkene med løg, gemte der sig nemlig 1.200 små pakker metamfetamin, der var formet til små kugler med et hvidt betræk, så de lignede pakkerne med løg. Det skriver CNN.

I alt har den amerikanske told- og grænsebeskyttelse beslaglagt narkofundet til en værdi af næsten tre millioner dollar.

Det var en 46-årig mand, der kørte med forsendelsen, da det blev opdaget. Her var det en række hunde, der advarede betjentene om forsendelsen.

Betjentene arresterede chaufføren, en uidentificeret mexicansk statsborger, for forsøget på narkosmugling.

Og selvom det ikke er noget nyt, at folk forsøger at smugle narko, kalder betjentene det alligevel for et sjældent og usædvanligt syn.

»Selvom vi helt sikkert har set narkotika gemt i produkter før, er det usædvanligt for os at se det i denne grad af detaljer,« fortæller Sidney Aki, der er direktør for CBP, USAs told- og grænsebeskyttelse i San Diego.