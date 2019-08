USA mener at have oplysninger, der bekræfter, at Osama bin Ladens søn Hamza er død.

Det skriver flere amerikanske medier - deriblandt tv-stationen NBC, som citerer tre anonyme, amerikanske embedsmænd, som oplyser, at USA har modtaget efterretninger, der indikerer, at terroristens søn er død.

Hamza bin Laden fulgte sin fars fodspor og mistænkes for at være en fremtrædende leder i terrornetværket al-Qaeda, som hans far selv stiftede.

Ifølge CNN er de nærmere omstændigheder omkring Hamza bin Ladens angivelige død uvisse, men ifølge New York Times mistede han livet under en 'aktion' inden for de seneste to år.

Hamza bin Laden var bare en dreng, da hans far planlagde angrebene 11. september 2001. Han har levet det meste af sit liv som en del af al-Qaeda-netværket. Her ses han i videooptagelser fra 2001. Foto: STRINGER / AFP

New York Times skriver også, at Hamza bin Laden døde inden, at det amerikanske udenrigsministerium tilbage i februar udlovede en dusør på en million dollars (6,5 millioner kroner) for oplysninger, der kunne føre til pågribelsen af ham, da USA's militær på daværende tidspunkt ikke havde fået bekræftet dødsfaldet.

Da de anonyme embedsmænd holder tilbage med detaljer, vides det endnu ikke, om - og i så fald hvordan - USA var indblandet i dødsfaldet.

Hamza har flere gange tidligere medvirket i propagandavideoer for terrororganisationen, hvor han blandt andet har opfordret sine følgere til at angibe USA og landets allierede, mens han også har truet med at hævne drabet på sin far.

Den seneste offentligt kendte udtalelse fra Hamza bin Laden blev frigivet af al-Qaeda tilbage i 2018.

Hamza bin Laden menes at være født omkring år 1989. Her ses han på et arkivfoto fra 2007. Foto: Framegrab

I kølvandet på hans fars død i 2011 dukkede der breve op, der indikerede, at Hamza skulle overtage sin fars rolle som leder. Hamza bin Laden, som ifølge amerikanske medier er født i Saudi Arabien i 1989, blev dog først officielt erklæret for medlem af al-Qaeda i 2014.

Osama bin Laden og al-Qaeda-netværket stod bag planlægningen og udførelsen af angrebene 11. september 2001 mod World Trade Center i New York og Pentagon i Washington, hvor knap 3000 mennesker blev dræbt og mere end 6000 såret.

Amerikanske specialstyrker dræbte Osama bin Laden under en operation i den pakistanske landsby Abbottabad i 2011. Her blev også en anden af bin Ladens sønner, Khalid, dræbt.

Det Hvide Hus har endnu ikke kommenteret historien.