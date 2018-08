De amerikanske medier er på den anden ende efter, at Donald Trumps tidligere advokat Michaell Cohen under ed har forklaret, at præsidenten har beordret ham til at begå en forbrydelse.

'USA's præsident er nu blevet impliceret i at have begået føderale forbrydelser (brud på USA's nationale lovgivning, red.) af sin advokat gennem lang tid. Den skal lige fordøjes,' skriver Jennifer Rubin i klummen 'Michael Cohen: Trumps største frygt bliver til virkelighed' i Washington Post.

Ifølge sin advokat erklærede Michael Cohen under ed, at Donald Trump under præsidentvalgkampen beordrede ham til at betale den tidligere pornostjerne Stormy Daniels og Playboy-modellen Karen McDougal store pengebeløb for at tie om affæren med Trump. Det primære formål med den kriminelle handling var ifølge Cohen at påvirke valget, som Trump som bekendt endte med at vinde.

Cohen erkendte også skattesvindel og svindel med midler i forbindelse med valgkampen.

Tilståelsen fra Trumps tidligere advokat får New York Times - som er kendt for at være hårde modstandere af præsidenten - til at trække paralleller til den verserende sag om Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg.

'Kun en, der lever i en fantasiverden - det vil sige, kun præsident Trump og hans kult - kan blive ved med at påstå, at efterforskningen af udenlandsk indblanding i et amerikansk valg, som allerede har ført til snesevis af anklageskrifter og adskillige tilståelser, er 'fupnumre' eller 'en fidus' eller en 'manipuleret heksejagt,' skriver New York Times i avisens leder.

Michael Cohens tilståelse kom lige oveni en anden møgsag for Trump. Tirsdag blev præsidentens tidligere kampagnechef Paul Manafort kendt skyldig i fem tilfælde af skattesvindel, to tilfælde af banksvindel og for ikke at have oplyst om sin udenlandske bankkonto ved en føderal domstol i staten Virginia.

De to sager er særdeles sprængfarlige for Trump, skriver Harry Litman i klummen 'Cohen har placeret en skydeskive på Trumps ryg' på CNN.

'Det er svært at komme i tanke om en historisk parallel til den et-to-kombination, som landede på præsident Donald Trumps kæbe tirsdag eftermiddag, med de næsten samtidige meddelelser om dommen mod Paul Manafort og Michael Cohens tilståelser,' skriver Harry Litman.

'Begge sager giver præsidenten store juridiske problemer, men Cohens tilståelse er den alvorligste og udgør den mest umiddelbare risiko. Den har placeret en skydeskive på præsidentens ryg,' fortsætter han.

Michael Cohen, der tidligere var en af Donald Trumps mest betroede medarbejdere har indrømmet at stå bag ulovlige kampagnedonationer - angiveligt på ordre fra Trump selv.

Nyheden om Cohens tilståelser har også fundet vej til det mere Trump-venlige medie Fox News, som dog i skrivende stund ikke har publiceret en klumme eller leder om sagen. En juridisk ekspert fortæller til tv-stationen, at Trump kan blive vurderet som en 'ikke-anklaget medsammensvoren' i sagen.

I Trump-lejren forholder man sig roligt trods beskyldningerne fra Cohen. Anklagerne har ifølge Donald Trumps nuværende advokat - den tidligere New York-borgmester Rudy Giuliani - intet med præsidenten at gøre.

»Der er ingen anklager om ulovligheder mod præsidenten i regeringens tiltaler mod Hr. Cohen,« udtaler Giuliani i en erklæring.

Donald Trump nægter i øvrigt at have haft affærer med Stormy Daniels og Karen McDougal.