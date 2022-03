Måske der er godt nyt til de kvinder, der er træt af at tage p-piller. Amerikanske forskere fra University of Minnesota er nemlig lige nu ved at udvikle en p-pille til mænd, som ikke skulle have nær så mange bivirkninger som den traditionelle p-pille til kvinder.

Det skriver News.com.au.

P-pillen til mænd er endnu kun testet på mus, men det forventes, at kliniske forsøg, dvs. forsøg på mennesker, skal begynde senere i år.

De foreløbige forsøg på mus har vist gode resultater, men det er altså nødvendigt også at teste på mennesker, da mus og mennesker kan reagere meget forskelligt på medicin.

Synes du, det er en god ide med p-piller til mænd?

Den amerikanske lægemiddelstyrelse har endnu ikke godkendt de kommende kliniske forsøg, men giver de tilladelsen til, at forsøgene kan gå i gang, forventer forskerne bag den mandlige p-pille, at den vil være på markedet inden for de næste fem år.

Det er ikke første gang, at forskere forsøger at lave en p-pille til mænd – men indtil videre er det altså ikke lykkes.

Ved tidligere forsøg har forskere forsøgt at ramme det mandlige kønshormon testosteron, som har ført til bivirkninger i form af vægtøgning, depression og risiko for hjerte-kar-sygdomme.

Men denne gang er det altså nogle særlige proteiner, som forskerne i stedet går efter hos mændene. Og det skulle altså være det, der giver forskellen på, om præparatet i fremtiden kan blive en succes.

Indtil da må kvinderne så fortsat være dem, der tager p-pillerne – eller finde andre alternativer for at undgå uønsket graviditet. Det kan for eksempel være p-ring, p-stav, hormon- eller kobberspiral.

P-piller til kvinder kan give bivirkninger i form af bumser, kvalme, brystspændinger, hovedpine, pletblødninger, vægtøgning og humørsvingninger.

Der kan desuden være en øget risiko for blodpropper og brystkræft afhængig af alder og livsstil.