Rusland: Amerikanske kampfly eskorterede fire russiske bombefly væk fra neutralt område tæt på USA.

Amerikanske kampfly greb onsdag ind over for fire russiske fly, som kan medbringe atombomber, i et neutralt område tæt på USA og eskorterede dem væk, skriver nyhedsbureauet RIA, som henviser til oplysninger fra det russiske forsvarsministerium.

Rusland siger, at Tupolev Tu-95 MS bombefly var på en 11 timer lang mission, som var i overensstemmelse med folkeretten og internationale aftaler.

- Taktiske kampfly fra USA af typen F-22 Raptor ledsagede flyende på nogle stadier i deres flyvning, hedder det.

/ritzau/Reuters