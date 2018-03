Onsdag den 14. februar ændrede alt sig for elever og ansatte på Marjory Stoneman Douglas High School i Miami, Florida, da den 19-årige Nikolas Cruz afgav adskillige skud mod sine tidligere skolekammerater.

Nikolas Cruz dræbte 17 sagesløse personer, og i den efterfølgende tid opfordrede ofrenes familier og venner i stor stil de amerikanske politikere til at stramme landets våbenlov.

Det har allerede givet pote i delstaten Florida, hvor en stramning af våbenloven er blevet underskrevet. En stramning, der blandt andet betyder, at man skal være 21 år for at købe skydevåben.

Og nu kommer der opbakning fra en uventet kant.

Det skriver Buzzfeed.

En gruppe efterladte fra det seneste skoleskyderi - for 22 år siden - i Storbritannien har nemlig forfattet et brev til de overlevende elever fra den amerikanske skole, der netop har været ramt af et skoleskyderi.

Du kan læse brevet, der opfordrer de amerikanske elever til at kæmpe for deres sag, her:

'Kære elever på Marjory Stoneman Douglas School

På den mest sørgelige dag på hele året for USA vil vi vise vores dybeste sympati til jer, jeres lærere og til alle familierne og vennerne til dem, der døde på jeres skole den 14. februar. Vi har set og lyttet med enorm beundring, når I har talt om, hvad I synes, der skal ske nu: En betydelig holdningsændring i forhold til tilgængeligheden af våben i jeres land.

For 22 år siden blev vores liv ødelagt, da en skoleskyder gik ind på Dunblane Primary School i Skotland og skød 16 fem til seks år gamle børn og deres lærer, mens han også sårede mange flere. De børn, der blev dræbt eller hårdt såret, var vores døtre og sønner, vores børnebørn, vores søstre og brødre, vores niecer og fætre, vores kusiner. Læreren var vores kone, vores søster, vores mor. Fem af os er overlevende. Gerningsmanden ejede sine fire våben på lovlig vis, og vi vidste, at det havde været for nemt for ham at skaffe sig de dødelige våben. Ligesom jer lovede vi at gøre noget ved det. Vi overtalte britiske politikere til ikke at bøje sig for våbenindustriens interesser, og vi bad dem om at prioritere offentlig sikkerhed først og holde øje med, hvad flertallet af det britiske folk ønskede. De fleste politikere lyttede og reagerede. Loven blev ændret, og håndvåben blev gjort forbudt, og nu har Storbritannien en af de laveste rater for våbenvold i verden. Der har ikke været flere skoleskyderier.

Vi vil gerne fortælle jer, at forandring kan ske. Det vil ikke være let, men fortsæt med at minde alle om, hvad der skete på jeres skole, og om den ødelæggelse forårsaget af bare én person med et lovligt ejet våben. Lad aldrig nogen glemme. Der vil være forsøg på at tale jer fra det, splitte jer og uden tvivl også at skræmme jer, men I har allerede vist stor visdom og styrke. Vi ønsker jer mere af den visdom og styrke for den hårdeste af alle opgaver, som vil være så vigtig i håbet om at spare flere af jeres amerikanske medborgere for den skæbne, I har haft. Hvor end I marcherer, hvor end I protesterer, ligegyldig hvordan I kæmper, kæmper I for en mere fornuftig tilgang til våbenloven, så i ånden vil vil vi altid være med jer.'