I november 2019 blev tre forskere fra Wuhans virologiske institut så syge, at de skulle indlægges.

En hel måned før Kinas første officielle covid-19-tilfælde.

Det fremgår af en amerikansk efterretningsrapport, som Wall Street Journal har fået fingrene i.

Det er i tråd med tidligere meldinger fra amerikansk side om syge forskere i byen. Dengang var der dog ikke forlydender om, at nogen skulle have været indlagt.

De nye efterretninger, som CNN efterfølgende også har beskrevet, puster til teorierne om, hvorvidt virussen skulle være 'sluppet fri' fra et laboratorie i Wuhan.

Kilder understreger dog både over for Wall Street Journal og CNN, at de stadig ikke ved, hvad forskerne var syge med, så det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om det skulle være covid-19.

Ifølge Kina er der intet at komme efter.

Over for nyhedsbureauet Reuters afviser det kinesiske udenrigsministeriums talsmand, Zhao Lijian, at tre forskere fra Wuhans virologiske institut skulle være blevet syge.

»USA bliver ved med at nære den her laboratorie-teori,« siger talsmanden til Reuters:

»Bekymrer de sig overhovedet om, om det passer, eller er det bare et forsøg på at aflede opmærksomheden?«

En talsperson for USA's nationale sikkerhedsråd vil over for medierne ikke kommentere efterretningerne, men udtaler blot, at Biden-regeringen fortsat har »alvorlige spørgsmål omkring de tidligste dage af covid-19-pandemien«.

Det er endnu ikke afgjort, præcis hvor virussen stammer fra.

Tidligere har WHO sagt, at covid-19 stammer fra en flagermus, der har smittet mennesker. Den WHO-rapport blev dog kritiseret fra flere steder, herunder USA og flere europæiske lande.