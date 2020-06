I Texas skal barer igen helt lukke, mens Florida forbyder udskænkning af alkohol efter øget smitte i staterne.

Den amerikanske delstat Texas lukker alle barer ved middagstid fredag lokal tid, mens delstaten Florida forbyder udskænkning af alkohol på alle barer fra i dag.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Delstaterne har oplevet en stigning i antallet af coronasmittede, efter at man genåbnede samfundet for at få gang i økonomien.

Ifølge Reuters er det især unge, som i øjeblikket bliver smittet med coronavirus i de to delstater.

Flere smittede bliver nu indlagt i Texas, og sundhedseksperter advarer om, at smitten hos de unge, som ikke er i risikogruppen, i sidste ende igen vil sprede sig til de grupper, som er i risikogruppen.

- Der vil komme en uundgåelig blanding. Vi vil komme til at se en stigning i antallet af dødsfald, siger Amesh Adalja, seniorforsker på Johns Hopkins University.

Texas var en af de delstater, som åbnede samfundet hurtigst i begyndelsen af juni efter flere måneders nedlukningen grundet coronakrisen.

Præsident Donald Trump er fortaler for, at delstaterne åbner og får gang i økonomien.

Men strategien har betydet, at Texas torsdag registrerede 5596 nye smittetilfælde.

For ti dage siden havde delstaten kun 1254 nye smittede på en dag.

- Det er i øjeblikket tydeligt, at stigningen i smittetilfælde i høj grad er drevet af bestemte typer af aktiviteter, herunder texanere, som samles i barer, siger guvernøren i Texas, Greg Abbott.

I Florida har man fredag registreret 8.942 nye smittetilfælde. 39 døde var smittet med coronavirus og 212 er nyindlagt.

En lang række delstater i USA har ligesom Texas og Florida set en stigning i antallet af smittede. Det er blandt andet Alabama, Arizona, Californien, Florida, Idaho, Mississippi, Missouri, Nevada, Oklahoma, South Carolina and Wyoming.

New York-guvernør Andrew Cuomo siger fredag, at man er klar til at sende sundhedspersonale og respiratorer til delstaterne, hvis de får brug for hjælp.

Han kalder det en ubestridelig fejl, at de mange delstater genåbnede for tidligt inden de havde smitten under kontrol.

USA's vicepræsident Mike Pence siger fredag aften dansk tid, at halvdelen af alle nyligt bekræftede smittede er under 35 år.

Han afviser dog, at delstaterne igen skal begynde at lukke samfundet. Frygten er, at det sætter en stopper for økonomien.

Man er dog opmærksom på den øgede smitte i sydstaterne, lyder det.

Og man opfordrer til, at amerikanerne fortsat holder fysisk afstand, lyder det fra vicepræsidenten ifølge Reuters.

