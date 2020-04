Kampen om essentielle og livreddende udstyr er benhård mellem de amerikanske delstater.

Og det betyder, at prisen på værnemidler og hospitalsudstyr til at bekæmpe coronavirus er mangedoblet for helt kritisk udstyr.

Det kan man læse hos mediet ProPublica.

Her har man indhentet de priser, som delstaten New York har betalt for forskellige typer udstyr og sammenlignet det med den normale pris.

Og noget kunne tyde på, at coronakrisen koster de amerikanske delstater rigtig mange ekstraudgifter.

Eksempelvis har New York betalt 20 cents (lige under halvanden krone) for handsker. Normalt koster de fem cents - under 34 øre.

Og eksemplerne på overbetaling er mange.

Masker er blevet solgt til delstaten for helt op til 7,50 dollar - det er omkring 15 gange den normale pris.

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, er en af dem, der er kritiske over for præsident Trumps håndtering af coronakrisen i USA. Foto: CARLO ALLEGRI

Infusionspumper har man måttet betale 2.795 dollar for - det er dobbelt af normalpris.

En røntgenmaskine er blevet købt for 248.841 dollar - normalt står sådan en til en pris mellem 30.000-80.000 dollar.

Oplysningerne kommer samtidig med, at flere delstater i USA skriger på hjælp fra den føderale regering og præsident Donald Trump.

Den republikanske guvernør i Maryland, Larry Hogan, sagde i sidste uge i et interview med NPR, at hans stat 'fløj i blinde' i kampen mod coronavirus, og den demokratiske guvernør i Connecticut, Ned Lamont, beskrev hele situationen som 'foruroligende'.

»Vi er helt alene,« lød det fra guvernøren til New York Times.

I New York har guvernør Andrew Cuomo været ude og beskrive den makabre situation, hvor delstater ligger i budkrig om livsnødvendigt udstyr.

Hans delstat er med længder den delstat i USA, som har flest smittetilfælde og døde med covid-19.

»Vi har bogstaveligt talt virksomheder, der ringer og siger: 'Nu skal du høre, Californien har lige overbudt jer'. Det er ligesom at være på eBay og byde på respiratorer med 50 andre delstater,« sagde Cuomo med henvisning til den kendte auktionsside.