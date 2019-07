For to måneder siden mødtes amerikanske Bianca Devins og Brandon Clark på det sociale medie Instagram, og siden udviklede de følelser og blev et par.

Men Instagram skulle også vise sig at danne rammen om parrets tragiske skæbne.

Søndag aften stak Brandon Clark nemlig sin kæreste, Bianca Devins, ihjel med en kniv i sin bolig i New York.

Og så lagde han efterfølgende billeder af liget op på både Instagram og gamingplatformen Discord.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder BBC.

Brandon Clark lagde først flere af billeder op på Discord, der forestillede Bianca Devins døde krop, hvor man kunne se, hvordan den 17-årige piges hals var blevet skåret over.

Ifølge flere medier var billederne flankeret af teksten: 'Jeg er ked af det, Bianca'.

Herefter lagde han dem på sin Instagram-profil, hvorefter han hurtigt slettede dem. Men det var for sent: Billederne var blevet kopieret og blev delt massivt på det sociale medie.

Det fik en masse andre Instagram-brugere til at gøre det modsatte: Uploade billeder af Bianca Devins i live med hashtagget #RIPBianca.

Tilbage i New York var Brandon Clark stadig i live, da politiet ankom til stedet.

Han havde skrevet til flere, at han havde dræbt sin kæreste, og de havde derfor kontaktet det amerikanske politi.

Men da betjentene ankom, begyndte Brandon Clark at stikke en kniv i sin egen hals.

Han prøvede at tage sit eget liv, men politiet fik forsøget stoppet, og Brandon Clark overlevede.

Han er nu sigtet for mord.

Da politiet fik tilbageholdt Brandon Clark, kunne de finde den dræbte kæreste få meter ved siden af.

Politiet har efterfølgende oplyst, at parret kom op at skændes efter koncerten, og at skænderiet havde ført til, at Bianca Devins mistede livet.