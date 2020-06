En mand blev skubbet omkuld under protest mod politiet efter George Floyd-drab. To betjente er sendt hjem.

En 75-årig mand blev torsdag væltet omkuld af to politibetjente under en demonstration i byen Buffalo i staten New York i USA.

En video viser manden gå mod betjentene. En betjent skubber til ham med hånden, mens en anden skubber med en politistav.

Han falder bagover og slår hovedet ned i asfalten, og det bløder fra hans baghoved. Efterfølgende ser man en række af betjente gå forbi manden uden at hjælpe ham.

Videoen er optaget af en journalist fra den lokale radiostation WBFO under en demonstration, der ifølge nyhedsbureauet Reuters var en protest mod politiet efter den sorte amerikaner George Floyds død under en anholdelse i slutningen af maj.

Buffalos borgmester, Byron Brown, har taget skarpt afstand fra hændelsen.

- Jeg er foruroliget over videoen. Efter flere dage med fredelige protester og flere møder mellem mig, politiledelsen og medlemmer af lokalsamfundet, er aftenens begivenhed stærkt nedslående, siger Byron Brown i en kommentar.

De to betjente er efterfølgende blevet suspenderet fra deres job, mens der bliver lavet en undersøgelse af sagen.

Den 75-årige mand blev efterfølgende kørt på hospitalet, hvor han er blevet indlagt. Hans tilstand beskrives som kritisk, men stabil.

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, tager også afstand fra betjentenes ageren.

- Denne hændelse er fuldstændig uberettiget og fuldkommen skandaløs. Betjente skal håndhæve - ikke misbruge - loven, skriver han på Twitter.

De seneste uger har der været voldsomme demonstrationer i USA i forlængelse af George Floyds dødsfald.

Floyd døde 25. maj efter en anholdelse i Minneapolis, hvor den hvide betjent Derek Chauvin havde siddet på ham og presset sit knæ ned mod hals- og nakkeregionen i næsten ti minutter, så Floyd ikke kunne få luft, hvilket han forsøgte at gøre opmærksom på.

De fire betjente, som var indblandet i anholdelsen, er alle blevet fyret. Betjenten, der sad på Floyds hals, er nu sigtet for uagtsomt manddrab.

/ritzau/Reuters