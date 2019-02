Til højre er det Brady Feigl. Til venstre er det også Brady Feigl. Og nej, det er ikke to fotografier af den samme person.

Og det er netop derfor, at de to Brady'er har skabt noget nær total forvirring i den amerikanske baseball-liga.

Venner, familie og holdkammerater kunne nemlig ikke forstå, hvordan dén Brady Feigl, der kender, kunne være to steder på én gang og ikke mindst spille to baseball-kampe på én gang.

Og forklaringen bestrider enhver form for sund fornuft og ikke mindst samtlige odds.

Således har Brady Feigl og Brady Feigl ikke bare navnet tilfælles.

Begge mænd spiller 'pitcher' (spilleren, der kaster bolden) for deres respektive baseballhold i hhv Californien og Texas. De er begge rødhårede og rødskæggede. Begge mænd er 194 centimeter høje. Begge mænd fik fornylig foretaget den samme slags albueoperation hos den samme læge. Og begge mænd går med samme slags briller.

På opfordring fra tv-programmet 'Inside Edition' tog Brady Feigl og Brady Feigl af oplagte årsager foretaget en DNA-test.

Bare fra at at se, om de to Brady-kopier skulle være i familie - måske endog tvillinger?

Men resultatet af undersøgelsen er klar.

Brady og Brady er ikke ikke familie med hinanden. 53 procent af begge herrers DNA er dog af Tysk herkomst. Og tydelig lettet over DNA-testen siger den californiske Brady Feigl til 'Inside Edition':

»Dét ville have været for stort et chok. Men uanset hvad, så vil vi altid være en slags brødre. Vi vil altid være ... Brady Feigl.«