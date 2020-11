Los Angeles Times: Det er nu, ventetiden begynder. Vil det vare i timer eller dage?

Tilbageholdenhed præger de store amerikanske avisers forsider og lederkommentarer til situationen dagen efter præsidentvalget.

I Californien skriver The Los Angeles Times i sin leder, at Donald Trump "har været god i det mindste for en høj valgdeltagelse i Los Angeles".

Avisen fastslår samtidig, at ventetiden er begyndt:

- Klokken er nu 22 her på Veskysten i skrivende stund, og vi har ingen klar vinder af præsidentvalget 2020. Amerikanerne kommer efter alt at dømme til at sove på valgdagen uden at vide, om Trump bliver genvalgt. Det er nu, ventetiden begynder. Vil det vare i timer eller dage?

Avisen kritiserer i en overskrift ligesom The New York Times Trump for at fremsætte "falske påstande" om, at han kunne være sikker på en valgsejr og samtidig angribe den demokratiske valgproces.

The Washington Post skriver, at valgdagen blev langt mere intens og mere præget af dyb usikkerhed, end nogen havde forudsagt.

- Det beviser endnu engang, at der ikke er nogen lette valg i et splittet USA, hedder det.

The New York Times nævner på forsiden blandt andet også, at Joe Biden hele tiden har haft fokus på "Den blå mur" af demokratiske stemmer i Pennsylvania, Michigan og Wisconsin, men at det endnu ikke er klart, om det lykkes ham at rejse muren. Farven blå henviser til Det Demokratiske Partis partifarve.

Tabloidavisen The New York Post fremsætter spekulationer om, at det teoretisk set kan blive uafgjort mellem Biden og Trump.

- Uafgjort ville være det mest kaotiske scenarie. I tilfælde af at Trump og Biden hver får 269 valgmænd, så er det op til Repræsentanternes Hus at løse situationen.

/ritzau/