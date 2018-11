En neuro-videnskabsmand, førende på sit felt i USA, har tilsyneladende bedøvet og voldtaget en student sidste efterår.

Men han er først sendt på orlov for et par måneder siden, efter beskyldningerne blev fremlagt af en anden videnskabsmand på Twitter.

Det fremgår af en rapport, skriver avisen New York Post.

Og han, David Sweatt fra Vanderbilt Universitets afdeling for farmakologi (læren om lægemidler, red.) er stadig på orlov, mens politiet forsøger at efterforske anklagerne imod ham.

E-mails, der er kommet til BuzzFeed News kendskab, beskriver beskyldningerne, der er blevet fremsat af en anonym student fra Oregon Health & Science University i september 2017.

Da arbejdede David Sweatt for universitetet i Alabama, Birmingham, og parret mødtes et sted, som ikke bliver offentliggjort.

Den unge pige alarmerede folk fra hendes universitet, som kontaktede Vanderbilt Universitet og advarede dem om, at Sweatt var 'en potentiel sikkerhedsrisiko'.

Det hele skete, 11 måneder før de sendte ham på tvungen orlov, skriver BuzzFeed.

Den 10. august i år blev han sendt på orlov.

En talsmand for Vanderbilt bekræfter orloven og siger:

»At have et sikkert område er en prioritet for os, og vi tager enhver anklage om misbrug af en stilling alvorligt.«

Det Tweet, der tippede offentligheden om sagen, var blevet sendt ud af Sarah Myhre fra universitetet i Washington. Det kom ud som et svar på en blog om David Sweatt, skrevet af Francis Collins, direktør for National Institutes of Health, der ellers lovpriste neuro-videnskabsmanden og kaldte ham en 'gudsbenådet maler'.

»Hallo, hr. NIS direktor,« skrev Myhre. »Er du klar over, at doktor David Sweatt, den 'gudsbenåede maler', som du her applauderer, beskyldes for at have bedøvet og voldtaget en student?«

Kvinden, som er involveret i denne sag, har valgt ikke at indgive nogen politianmeldelse, men Sweatts biografi blev slettet fra Vanderbilts hjemmeside onsdag.

Han selv nægter at have gjort noget forkert.

»Det begyndte i august og blev sat i gang af folk med en destruktiv, politisk agenda, der ikke har nogen forbindelse til virkeligheden. Dr. Sweatt er blevet offer for anonyme, uansvarlige og ubegrundede påstande,« skriver advokat Andrew Miltenberg til BuzzFeed.

»Han har altid opført sig, både professionelt og privat på en respekteret og eftertænksom måde.«