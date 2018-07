Det er et oldboys-hold, der ved præsidentvalget i 2020 skal forsøge at vælte Donald Trump.

Donald Trump er med sine 71 år nærmest en årsunge sammenlignet med sine nærmeste demokratiske modstandere.

Således er Barack Obamas forhenværende vicepræsident Joe Biden fyldt 75. Og den topseedede kandidat til præsidentvalget 2020, Bernie Sanders, fylder 77 til september.

Det betyder, at USA's næste præsident (hvis Biden eller Sanders vinder) vil runde de 80, kort tid efter vedkommende 20. januar 2021 er flyttet ind i Det Hvide Hus.

Men Joe Biden og Bernie Sanders er selvfølgelig ikke alene i ræset, langtfra.

Faktisk har det demokratiske parti rekordmange potentielle kandidater, der måske eller måske ikke vil stille op til præsidentvalget 2020, der ifølge førnævnte Bernie Sanders vil dreje sig om 'selve USA's sjæl'.

I en nylig vurdering havde avisen The Washington Post således ikke færre end 33 mulige Trump-modkandidater. Tv-stationen CNN lavede i sidste måned en liste med 22 navne. Og USA's mest populære kabel-tv-station Fox News, der lige siden valget i 2016 har støttet USA's 45. præsident, Donald Trump, gjorde i starten af denne måned nar ad de 'mindst 44 forskellige spidskandidater', der alle drømmer om at blive præsident nummer 46.

»Demokraterne skal gøre noget. Og de skal gøre det hurtigt.«

Sådan siger New York Times' politiske reporter Matthew Rosenberg.

»Hvis traditionen skal holde, skal feltet være mere eller mindre på plads på denne tid næste år. Og lige nu ligner det demokratiske parti mest af alt kaos. Ligesom republikanerne er demokraterne splittet i mindst to dele, de midtsøgende, der kan samles bag Joe Biden, og de langt mere venstreorienterede, der står bag Bernie Sander. Ja, nogle af partiets yngre liberale mener sågar, at socialisten Sanders er for gammeldags og midtsøgende. Og derfor foretrækker de en langt yngre og langt mere ekstrem kandidat som New Yorks Alexandria Ocasio-Cortez,« siger Rosenberg.

I en leder i avisen The Washington Post blev idéen om Bernie Sanders som præsidentkandidat og den blot 28-årige Alexandria Ocasio-Cortez som vicepræsidentkandidat luftet.

Andre har foreslået præsidentkandidat Joe Biden med den mere venstredrejede og yngre Elizabeth Warren som vicepræsidentkandidat.

I baggrunden lurer outsidere som rapperen Kanye West, skuespilleren Alec Baldwin og talkshowværtinden Oprah Winfrey.

»Før i tiden ville dén slags blive opfattet som en dårlig vittighed. Men efter Donald Trumps sejr kan alt tilsyneladende lade sig gøre,« sagde Chris Matthews fra tv-stationen MSNBC for nylig i sit program 'Hardball'.

Her er nogle af de mest populære og/eller opsigtsvækkende kandidater:

BERNIE SANDERS (76)

Hvem: Som medlem af Kongressen siden 1990 kæmper Sanders for offentlig sygesikring og gratis videregående uddannelse. Hans største forbillede er Danmark.

Handicap: alder.

Odds: Ifølge både CNN, New York Times og NSNBC er Sanders kandidaten med størst chancer imod Donald Trump.

JOE BIDEN (75):

Joe Biden. Foto: AFP Vis mere Joe Biden. Foto: AFP

Hvem: demokratisk senator fra 1973 til 2009, hvor han blev Barack Obamas vicepræsident. Biden er kendt for sin popularitet - både hos demokrater og hos republikanere.

Handicap: Flere kvinder har kritiseret Biden for uaccaptabel opførsel - chikane.

Chancer: Demokraternes bedste bud på en midtsøgende. Ligger (ifølge bl.a. CNN og BBC) få procentpoint bag Bernie Sanders.

ELIZABETH WARREN (69)

Senator Elizabeth Warren. Foto: AFP Vis mere Senator Elizabeth Warren. Foto: AFP

Hvem: senator fra Massachusetts siden 2013. Før universitetsprofessor bl.a. i Texas.

Handicap: måske for ventreorienteret for den gennemsnitlige demokratiske forstadsvælger.

Odds: »Warren er energisk, idealistisk og intelligent. Men det er ikke alle, der bryder sig om hendes stil.« Sådan siger den politiske iagttager John King på CNN.

CORY BOOKER (49)

Cory Booke. Foto: EPA Vis mere Cory Booke. Foto: EPA

Hvem: demokatisk senator fra New Jersey siden 2013. Mange kalder Booker 'den nye Obama'.

Handicap: Nogle mener, at Booker er for uerfaren.

Odds: New York Times placerede for nylig Cory Booker som nummer fem på deres liste over 'de 10 kandidater med bedst chancer imod Trump'.

MICHAEL BLOOMBERG (76)

New Yorks forhenværende borgmester Michael Bloomberg vil bruge over en halv milliard kroner på sin egen valgkampagne. Foto: Reuters Vis mere New Yorks forhenværende borgmester Michael Bloomberg vil bruge over en halv milliard kroner på sin egen valgkampagne. Foto: Reuters

Hvem: forhenværende borgmester i New York City. Mangemilliardær med over 300 milliarder på bankbogen.

Handicap: for rig?

Odds: Ifølge både The Washington Post, CNN og Los Angeles Times er han den outsider-kandidat, som har de bedste chancer imod Donald Trump (de to milliardærer hader hinanden).