Coronavaccinen fra Johnson & Johnson kræver kun et enkelt stik og er den, som Danmark har bestilt flest af.

Den amerikanske medicinalgigant Johnson & Johnson ser ud til at få hjælp fra rivalen Merck til at producere sin coronavaccine.

Det oplyser unavngivne, højtstående kilder fra Det Hvide Hus til den amerikanske avis The Washington Post og nyhedsbureauet Reuters.

The Washington Post kalder samarbejdet for "en usædvanlig aftale mellem to benhårde konkurrenter". Avisen tilføjer, at det potentielt kan øge produktionen af coronavaccinen drastisk.

Vaccinen fra Johnson & Johnson kræver blot et enkelt stik for at give beskyttelse mod coronavirus. Til sammenligning kræver de tre vacciner, der hidtil er blevet godkendt i EU, alle to stik.

Meldinger om aftalen mellem de to giganter kommer, få dage efter at USA officielt godkendte Johnson & Johnsons vaccine til brug.

Selskabet ventes denne uge at sende omkring fire millioner vacciner i omløb i USA. I løbet af marts ventes det at sende i alt 16 millioner vacciner.

Ifølge The Washington Post vil medicinalselskabet Merck dedikere to fabrikker i USA til produktion af af Johnson & Johnson-vaccinen.

- Merck er fast besluttet på at engagere sig i den globale håndtering af pandemien, meddeler Merck ifølge den amerikanske avis.

Et samarbejde mellem Johnson & Johnson og Merck kan potentielt også ende med at komme de danske borgere til gode.

Det er nemlig vaccinen fra Johnson & Johnson, som Danmark har bestilt flest af. Danmark har via EU lagt billet ind på at kunne købe vacciner til 8,2 millioner personer fra det amerikanske selskab.

Johnson & Johnson-vaccinen udgør dermed omkring en tredjedel af Danmarks samlede vaccinebestilling.

Hidtil har Danmark vaccineret med vaccinerne fra Pfizer/BioNTech, Moderna og AstraZeneca. Johnson & Johnsons vaccine er endnu ikke godkendt af EU.

/ritzau/Reuters