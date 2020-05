Det er tidligt om morgenen. Dit vækkeur eller din smartphone ringer.

Det er tid til at stå op, men uden overhovedet at åbne øjnene rækker du armen ud og rammer snooze-knappen.

Med en blanding af glæde og skyldfølelse napper du nogle minutter længere på langs, selvom du egentlig burde stå op.

Men bare rolig: Du er ikke den eneste, der ignorerer vækkeurets kimen.

Bliver du liggende efter vækkeuret har ringet?

En stor amerikansk undersøgelse viser, at den gennemsnitlige amerikaner bliver liggende i 24 minutter efter vækkeuret ringer første gang. I gennemsnit rammer de snooze-knappen to gange.

Undersøgelsen er blevet foretaget af madras-mediet The Mattress Nerd og viser, at mens tre fjerdedele af de adspurgte bruger en smartphone sværger en fjerdedel stadig til et gammeldags vækkeur eller clockradio.

I undersøgelsen af respondenterne også blevet spurgt, hvad der skal til for at få dem hurtigt ud sengen.

60 procent svarer, at de står hurtigt op, hvis de har spændende planer for dagen. Hvis solen skinner ind i soveværelset, er det ifølge mange af de adspurgte amerikanere nemmere at stå op.

Groggy er den mest almindelige følelse, når man lige er vågnet. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Groggy er den mest almindelige følelse, når man lige er vågnet. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Den mest almindelige følelse, amerikanerne har, når de vågner, er 'groggy'. 19 procent svarer, at de er glade, når de vågner op, mens 12 procent svarer, at de er gnavne.

Når amerikanerne skal pinpointe, hvad der gør, at de er i dårligt humør, når de vågner, svarer 48 procent, at de har været for længe oppe og se tv.

Når de kommer for sent op, svarer over halvdelen at de indhenter tid ved at lade være med at rede sengen. 40 procent skipper morgenmaden, hvis de kommer for sent op. Kaffe, tandbørstning og påføring af make-up bliver ofte også droppet, som følge af for meget snoozeri.

Så hvis du tror, du er den eneste, der nogle gange sover for længe, kan du godt tro om igen.