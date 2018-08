Fox News langer ud efter Danmark i et nyhedsindslag, der er sendt på kanalen og flittigt bliver delt på sociale medier. Fox News' reporter Trish Regan sammenligner Danmark med Venezuela i indslaget, hvor det postuleres, at danskere hverken vil arbejde eller færdiggøre studier.

I indslaget kritiseres Danmark også for at udøve socialisme på et meget højt plan. Kritikken bringes på baggrund af den økonomiske krise i Venezuela, som har resulteret i tårnhøje priser og stor mangel på blandt andet fødevarer. Trish Regan indleder kritikken med ordene:

»Men ved I hvad, demokrater taler ikke om Venezuela, når de taler om socialisme. De siger: ‘hvordan kan I tale om Venezuela? Vi taler om Danmark! Som Shakespeare sagde: Der er noget råddent i Danmark. For de gratis ting i Danmark er ikke gratis.«

Hun fortæller, at topskatten i 2015 var på 56 procent, og konkluderer, at alle i Danmark derfor arbejder for staten. Hun kritiserer vores, ifølge Fox News, høje moms og høje beskatning af biler.

Desuden kritiseres Danmark for, at kun 3 ud af landets 98 kommuner havde et flertal af befolkningen i arbejde i 2013, og at SU under uddannelse resulterer i, at det tager danskerne længere tid at afslutte deres studier.

Ifølge Danmarks Statistik var beskæftigelsesprocenten i 2013 på lige under 67 procent for danskere mellem 16 og 64 år. Den er steget til 70,1 for lønmodtagere.

»Sådan er realiteterne under socialisme. Ingen har incitament til at lave noget. For de får ingen belønning. Danmark, ligesom Venezuela, har frataget folk deres muligheder. Det er den vej, Bernie Sanders vil. Og mange unge demokrater kigger nu mod de to lande,« afslutter den ophidsede vært.

Videoen har fået mere end 900.000 visninger, 17.000 delinger og 1200 kommentarer. Flere danskere har kommenteret videoklippet - de er ikke enige i kritikken.

Se nogle af danskernes kommentarer herunder:

'Som dansker bor i danmark ved jeg ikke engang hvor jeg skal starte, hvis jeg skal beskrive mængden af volapyk sagt om danmark i denne video (og manglen på grundlæggende forståelse af procentregning)'

'Åh Gud, det er såååå sjovt at læse. Jeg er dansker, enlig mor, 31, socialrådgiver, der betaler 37 % i indkomstskat. Jeg ejer et hus 30 minutter fra vores hovedstad, ejer en bil (og en cykel), jeg har pengene til at tage på ferie (også i udlandet), jeg spiser hovedsageligt økologisk og har hvad man betragter " luksus råvarer” - hvad er det?'

/ritzau/