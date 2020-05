De gik fra hinanden tilbage i 2018. Men alligevel har Anderson Cooper og Benjamin Maisani valgt at opfostre en søn sammen.

Lille Wyatt kom til verden i slutningen af april ved hjælp af en rugemor.

Og for Anderson Cooper, der er vært på CNN, har det ikke handlet om at få et rent brud med ekskæresten.

»Jeg har ikke rigtig en familie, så mange af mine venner er blevet det. Det her er en mand, jeg var i et forhold med i 10 år, og han er en fantastisk fyr,« siger Anderson Cooper i 'The Howard Stern Show'.

Benjamin Maisani (tv) og Anderson Cooper gik fra hinanden i 2018. Foto: TIMOTHY A. CLARY Vis mere Benjamin Maisani (tv) og Anderson Cooper gik fra hinanden i 2018. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Han er kun glad for, at den lille dreng får to forældre, for da han var lille, havde han kun sin mor - der nu er død - og en bror.

Og desværre levede moren ikke helt op til forældrerollen, efter de to brødre mistede deres far.

Noget, der skete, da Anderson Cooper var blot 10 år gammel.

»Jeg ville bare ønske, der havde været en voksen, der var trådt i karakter og sagde 'ved du hvad, nu tager jeg dig med til kamp' eller 'lad os spise frokost i ny og næ og snakke'. Ingen gjorde det for mig, så jeg tænkte, at sker der noget med mig - eller selv hvis der ikke gør - så jo flere der er i min søns liv og elsker ham, jo bedre,« siger 52-årige Anderson Cooper, der i 1988 også mistede sin bror, Carter.

Det var den 1. maj, han selv annoncerede, at Wyatt var kommet til verden.

Sønnen er opkaldt efter tv-værtens far, og i opslaget på Instagram satte han ord på, hvordan det var at få et barn som homoseksuel.

'Som en homoseksuel dreng trede jeg aldrig, jeg ville kunne få et barn, og jeg er taknemmelig for alle dem, der har været med til at bane vejen, og for de læger og sygeplejersker, der var en del af min søns fødsel,' skrev han og fortsatte:

'Vigtigst af alt er jeg taknemmelig for den fantastiske rugemor, der har båret Wyatt og passet på ham,' skrev Anderson Cooper, der fortsatte sin hyldest af rugemoren, der selv har en familie ved siden af, som har været meget støttende igennem hele forløbet.