Chris Cuomo forstår godt frygten for at blive ramt af coronavirus.

For CNN-værten blev tidligere på ugen testet positiv, og det har i den grad været en barsk omgang.

Det fortæller han i sit eget program 'Cuomo Prime Time', som han lige nu sender fra sin egen kælder, hvor han opholder sig i isolation.

»Jeg havde høj feber, der bare ikke ville forsvinde. Det var som om, nogen bankede mig, som var jeg en pinata. Jeg rystede så meget, at jeg slog en flig af min tand,« fortæller han og peger ind i sin mund imens han joker med 'de ikke har været billige'.

Chris Cuomo har virkelig været hårdt ramt de sidste dage. Foto: JUSTIN SULLIVAN Vis mere Chris Cuomo har virkelig været hårdt ramt de sidste dage. Foto: JUSTIN SULLIVAN

Hans krop har været øm på en måde, han aldrig har oplevet det før, og det har været svært for ham at opleve, han ikke kunne gøre noget ved det, fortæller han. Tv-værten har i stedet bare måttet væbne sig med tålmodighed i håb om at få det bedre.

Noget af det mest ubehagelige oplevede han dog natten til tirsdag.

Her så han nemlig sin afdøde far, Mario Cuomo, som han mistede i 2015, for sig.

»Jeg siger dig, jeg hallucinerede. Min far talte til mig. Jeg så folk fra universitetet, folk jeg ikke har set længe,« siger Chris Cuomo og fortsætter:

»Det, jeg gennemgik den nat, var så ubehageligt, og det sker måske igen i nat. Lægerne siger, det kan ske fem eller seks gange,« fortæller den 49-årige journalist, der ikke lægger skjul på, at det har været hårdt, og at han er glad for at have sin kone som støtte gennem de hårde dage.

Det er ikke kun faren, Chris Cuomo har 'mødt' i forbindelse med kampen mod coronavirus. Han har også haft drømme om sin bror, Andrew Cuomo, der er politiker i USA.

Chris Cuomo fortæller også, at både hans kone og børn er testet negative. Det betyder dog ikke, at familien ses.

For de har meget strenge regler hjemme i huset, hvor han kun opholder sig i kælderen for ikke at give smitten videre.