Bombeeksperter rykkede ud til Wiens lufthavn, hvor ung turist havde granat fra Anden Verdenskrig i kufferten.

Wien. En amerikansk turist fik sat en større sikkerhedsoperation i gang, da hun dukkede op i Wiens lufthavn med en 30 centimeter lang granat fra Anden Verdenskrig i kufferten.

Det oplyser østrigsk politi tirsdag.

Den 24-årige amerikanske kvinde havde fundet granaten under en vandretur ved Hoher Dachstein i de østrigske alper søndag, siger politiet.

Hun tog granaten med hjem på sit hotelværelse, hvor hun vaskede og tørrede den, inden hun pakkede den ned i sin kuffert.

Da den unge amerikaner kom ud i lufthavnen for at flyve hjem mandag, spurgte hun ved skranken, om hun måtte tage sit fund med sig hjem.

Da personalet fandt ud af, hvad der lå i kvindens kuffert, slog de omgående alarm.

Dele af afgangshallen og det område, hvor passagerer henter deres bagage, blev spærret af i et kvarters tid, mens sprængstofeksperter konfiskerede den ueksploderede granat.

Den 24-årige amerikanske turist er nu sigtet for at have bragt andres liv og førlighed i fare. Hun har fået en bøde på et firecifret beløb i euro, oplyser østrigsk politi til nyhedsbureauet AFP.

Ingen passagerer var i fare, og ingen fly blev forsinket i længere tid på trods af sikkerhedsoperationen i lufthavnen, oplyser politiet.

/ritzau/dpa