En amerikansk turist er ikke længere velkommen ved Den Spanske Trappe i Rom.

For hun har kastet sit elløbehjul ned af de berømte trin og kastet har forårsaget skade for mange tusinde kroner.

Det skriver flere medier herunder The Guardian.

Hændelsen blev filmet af en forbipasserende i de tidlige morgentimer. Politiet indhentede senere den 28-årige og idømte en bøde både til hende og en hendes 29-årig mandlig ledsager, som havde kørt sin e-scooter ned ad marmortrappen fra det 18. århundrede. Bøden lød på 400 euro hver – svarende til 3.000 kroner.

Udover bøden har de også ødelagt for 25.000 euro, der svarer til 200.000 kroner.

Parret fik også forbud mod at vende tilbage til det berømte monument, et monument på UNESCO-verdensarvsliste, der gennemgik en restaurering på 10 millioner kroner i 2015.

Hændelsen kom bare to uger efter, at en besøgende fra Saudi-Arabien kørte en Maserati ned ad trappen.

Antallet af turister i den italienske hovedstad er vendt tilbage til niveauer som før pandemien, med intense menneskemængder, der samles om kulturelle vartegn.

Men genopretningen af turist​​sektoren har også set en tilbagevenden af ​​turister, der tilsidesætter reglerne. I april blev to hollandske besøgende idømt en bøde på 7.500 kroner for at træde ned i Trevi-fontænen, hvilket var en ret almindelig hændelse før pandemien.

Et par dage forinden blev en 39-årig argentinsk mand sigtet for at bryde strenge regler for flyveforbud efter at have styrtet en drone ind i taget på et fremtrædende monument i det centrale Rom.

Han havde fløjet med sin drone på Piazza Venezia, da han mistede kontrollen over enheden og sendte den ned i taget af Palazzo Venezia, en bygning fra det 15. århundrede, hvorfra den fascistiske diktator Benito Mussolini holdt nogle af sine mest berømte taler.