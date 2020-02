Fotis Dulos, en mistænkt hustrudrabsmand, fik besøg af sine fem børn, kort før han blev taget af respiratoren for at dø.

Det var første gang, de så ham, siden deres mor forsvandt i maj 2019. Det skriver New York Post.

Den 52-årige græker var døden nær, da han blev fundet i sin bil den 28. januar i år foran sit hjem i Connecticut.

Det var lige omkring det tidspunkt, han skulle møde i retten for at få at vide om, hans kaution ville blive inddraget.

Liget af Jennifer Dulos er stadig ikke fundet. Foto: New Canaan Police Department Vis mere Liget af Jennifer Dulos er stadig ikke fundet. Foto: New Canaan Police Department

To dage efter blev han erklæret for død i Jacobi Medical Center i newyorker-bydelen The Bronx, hvor han blev behandlet for kulilteforgiftning.

'Jeg nægter at tilbringe en time mere i fængslet for noget, jeg ikke havde nogen del i.' Det stod der på den papirlap, der blev fundet inde i hans bil.

Fotis' krop blev efter døden brændt, og asken sendt tilbage til Grækenland.

Han var midt i en skilsmisse fra sin hustru Jennifer i maj sidste år. Da forsvandt hun pludselig, og Fotis Dulos blev sigtet for mordet.

Updated press release for Jan.30th - PIO LT McKenzie pic.twitter.com/T2s0tpLGcI — Farmington CT Police (@FarmingtonCTPD) January 31, 2020

»Fem børn har mistet begge deres forældre på bare otte måneder,« siger Carrie Luft til tv-stationen Fox News. »Vi arrangerede det med assistance fra hospitalspersonalet.«

Hun optræder som talskvinde for Jennifers familie.

»Tragisk nok får børnene aldrig chancen for at sige farvel til deres mor, som stadigvæk er forsvundet,« tilføjede Carrie Luft.

Børnene har opholdt sig hos deres bedstemor, Jennifers mor, siden sagen tog sin begyndelse.

Kriminaltekniske beviser – der inkluderer dna fra Fotis og Jennifers blodstænk på en vandhane, samt en video af Fotis Dulos, der skiller sig af med papirservietter, der er plettet af hans kones blod – forbinder ham med forbrydelsen, siger anklagerne.

Hans tidligere veninde, den 44-årige Michelle Troconis, har erklæret sig uskyldig i forsøget på at begå mord i forbindelse med Jennifers forsvinden.

Hun er beskyldt for at hjælpe med at rydde op efter udåden.

Også tiltalt for medvirken til mord er Dulos' tidligere advokat og tætte ven Kent Mawhinney.

Jennifer Dulos blev sidst set i live på en video fra den 24. maj 2019, da hun satte sine børn af ved skolen. Hendes krop er aldrig blevet fundet.