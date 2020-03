Formanden for det amerikanske Senats efterretningskomité, republikaneren Richard Burr, er kommet under voldsom beskydning.

Det skyldes, at Burr har solgt aktier for flere millioner kroner i eksempelvis hoteller, mens han i hemmelige briefinger fik kendskab til corona-truslen.

Det skriver flere amerikanske medier.

Burr har via sin post som formand for Senatets efterretningskomité adgang til stort set de samme efterretningsoplysninger som præsident Trump.

Og dermed har han formentlig vidst længe, at coronakrisen kunne ramme USA hårdt.

Alligevel har Burr, der er senator fra North Carolina, været ude og berolige og nedspille konsekvenserne over for befolkningen i forhold til krisen.

Men samtidig besluttede han sig altså for at sælge aktier for store beløb i brancher, der kunne blive direkte berørt af coronavirus.

Værdien af de aktier, som Burr solgte i begyndelsen af februar, anslås at ligge mellem 4 millioner og 11 millioner kroner. Siden er de amerikanske aktieindekser blevet ramt af historiske fald.

Det har fået både demokrater og republikanere til at bede om en forklaring. Og hvis den ikke er god, mener de, han bør sige op og stå over for en domstol for insiderhandel.

En af dem, der er af den holdning, er den konservative Fox News-vært Tucker Carlson.

I sit program på kanalen siger han blandt andet, at Burr har forbrudt sig mod det amerikanske folk i en krisetid. Han ønsker en forklaring på topsenatorens salg af aktier.

»Hvis han ikke kan komme med en god forklaring, så må han træde tilbage og stilles for en domstol for insiderhandel,« siger Tucker Carlson blandt andet.