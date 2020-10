Donald Trump er blevet udskrevet fra hospitalet. Præsidenten er endnu ikke raskmeldt, men i bedring.

Det er dog ikke lig med, at præsidenten er helt uden for fare.

Det er dommen fra USA's førende epidemiolog, Dr. Anthony Fauci, til CNN.

»Jeg er ikke involveret i behandlingen af ham (præsident Trump, red.). Men han er stadig så tidlig i sin sygdom, at det ikke er en hemmelighed, når man ser på andre, der har kæmpet med sygdommen i fem til otte dage, så kan de få tilbagefald,« siger Fauci.

»Det er ikke sandsynligt, at det vil ske, men de bliver nødt til at være forberedte på det,« siger Fauci.

»Han (Trump, red.) ved det. Hans læger ved det. Så de holder øje med det. Det forsøger de at gøre inden for Det Hvide Hus' vægge i stedet for at gøre det på et hospital,« uddyber Fauci, som også mener, at Trump ser godt ud.

Donald Trump nåede ikke at være indlagt i mere end tre døgn.

Og mange af de udmeldinger, der er kommet fra officiel side, tyder på, at præsidenten har været meget syg med coronavirus.

Donald Trump smed symbolsk sin ansigtsmaske, da han ankom til Det Hvide Hus. Foto: ERIN SCOTT Vis mere Donald Trump smed symbolsk sin ansigtsmaske, da han ankom til Det Hvide Hus. Foto: ERIN SCOTT

Det får også en dansk ekspert til at undre sig over den hurtige udskrivelse af Trump.

Det fortæller Jens Lundgren, der er professor og overlæge i infektionsmedicin på Rigshospitalet, til Ritzau.

Han kalder det 'usædvanligt tidligt', at præsidenten kun var indlagt i tre dage.

Han begrunder sin vurdering med, at præsidenten stadig ser ud til at have problemer med at trække vejret. Derudover er det tidligt, hvis præsidenten stadig har behov for behandling med lægemidlet Remdesivir, skriver Ritzau.

Donald Trump tog den noget usædvanlige vej ind i Det Hvide Hus fra plænen. Foto: Drew Angerer Vis mere Donald Trump tog den noget usædvanlige vej ind i Det Hvide Hus fra plænen. Foto: Drew Angerer

Da Trump blev udskrevet, blev han fløjet til Det Hvide Hus i en helikopter. Her gik han i friskt tempo hen over plænen ved præsidentboligen og gik ind af indgangen ved plænen.

Her stillede han sig, smed sin maske og gjorde honør, inden han gik ind i Det Hvide Hus.