Hele 18 procent faldt den amerikanske tøjkoncern Guess med på børsen mandag.

Årsagen? At man har valgt at beholde selskabets medstifter Paul Marciano som kreativ direktør - selvom han er blevet beskyldt for seksuelt krænkende adfærd.

Det skriver det amerikanske medie Bloomberg.

Det var ellers meningen, at Paul Marciano, der grundlagde Guess sammen med sin bror, Maurice Marciano, skulle fratræde sin rolle som kreativ direktør denne måned, mens han efter planen skulle beholde sin plads i bestyrelsen.

Samtidig kom det mandag frem, at koncernens topchef - Victor Herrero - forlader firmaet den 2. februar.

Han vil blive erstattet af Carlos Alberini, som tidligere har arbejdet som kommerciel direktør i koncernen fra 2000 til 2010.

Det var i foråret sidste år, beskyldningerne mod Paul Marciano begyndte at dukke frem, og siden har firmaet selv sat en undersøgelse af sagen i gang. Den har ifølge Bloomberg konkluderet, at selvom mange af beskyldningerne ikke kunne underbygges, så havde han selv sat sig i en position, hvor sådanne beskyldninger kunne fremkomme.

Blandt beskyldningerne var der påstande om 'upassende kommentarer og beskeder, og uønskede tilnærmelser som kys og beføling'.

Ifølge sags-dokumenter fra juni har Paul Marciano og Guess indgået fem fortrolige forlig med fem personer for et samlet beløb på 500.000 dollar - svarende til 3,2 millioner danske kroner - for at undgå 'omkostningerne ved retssager og uden at erkende fejl eller skyld'.

2:03