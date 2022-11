Lyt til artiklen

Philip Morris går videre med planer om at købe Swedish Match, selv om det kun er lykkedes at overtale eksisterende aktionærer til at sælge 82,59 procent af den svenske tobaksvirksomhed.

Det rapporterer Reuters mandag morgen.

Planen koster den amerikanske tobaksgigant, som blandt andet står bag Marlboro, omkring 16 milliarder dollar. Det svarer til cirka 120 milliarder danske kroner.

Ifølge svensk lovgivning kan en potentiel køber først gennemtvinge opkøb af de resterende aktier, hvis man har fået tilsagn om at kunne købe 90 procent af aktierne.

Og Philip Morris havde tidligere sagt, at man fuldstændigt kunne droppe planerne om et opkøb, hvis man ikke nåede 90 procentstærsklen.

Nu nøjes man i stedet med et ejerskab på 82,59 procent af Swedish Match.

»At have opnået en høj, kontrollerende aktiepost, bør give os mulighed for at udnytte det strategiske potentiale i handlen, herunder forventede indtægtssynergier,« siger ceo hos Philip Morris Jacek Olczak i en pressemeddelelse.

»Vi ser frem til at byde Swedish Matchs ansatte og førende portefølje inden for oral nikotinprodukter velkommen i PMI-familien,« lyder det desuden fra den amerikanske tobaksgigant.

Philip Morris havde i første omgang budt 106 svenske kroner pr. aktie i maj, og det tilbud havde man så hævet til 116 kroner i oktober.

Amerikanerne håber nu, at endnu flere af de eksisterende aktionærer vil tage imod tilbuddet, som forlænges frem til 25. november.

Swedish Match producerer blandt andet en længere række af snus- og nikotinpose-produkter.