Det er ikke kun i Danmark, at det giver fængsel at udføre arbejde i Syrien for den forbudte terrororganisation ISIS.

En amerikansk kvinde, som har indrømmet, at hun ledte en kvindelig battalion af ISIS-krigere, er blevet idømt 20 års fængsel.

Hun hedder Allison Fluke-Ekren og er 42 år. Hun kommer fra den amerikanske delstat Kansas, og hun bedrev sine forbrydelser over en otteårig periode i Irak, Syrien og Libyen. Det skriver BBC.

Hun indrømmer at have givet militærtræning til over 100 kvinder og piger. Nogle af dem var så unge som bare ti år.

Kurdiske tropper løber gennem gaderne i Raqqa under kampene for at befri byen fra ISIS den 3. juli 2017. Foto: GORAN TOMASEVIC

I juni måned erklærede hun sig skyldig.

Anklagerne sagde allerede inden dommen, der er den maksimale, der kan gives ifølge amerikansk lov, at den ikke vil være nok til at straffe hende. Den burde dog bruges alligevel.

Hendes forsvar krævede en uspecificeret kortere dom. Hun var nemlig blevet traumatiseret af sine oplevelser.

Hun er tidligere lærer hjemme i Kansas, hvor hun voksede op i byen Overbrook. Senere blev hun en fanatisk militant og steg i graderne hos ISIS.

Allison Fluke-Ekren, som er mor til 12 børn født i Mellemøsten, får 20 års fængsel ved retten i USA. Foto: Alexandria Sheriffs kontor

Allison Fluke-Ekren er et sjældent eksempel på en kvinde, som bliver givet lederskabet i en ellers traditionelt mandsdomineret gruppe.

Hun flyttede til Mellemøsten i 2000'erne sammen med sin nu afdøde mand, der var medlem af den libyske militsgruppe Ansar Al-Sharia.

Omkring 2012 blev hun smuglet ind i Syrien og blev et aktivt medlem af ISIS.

Hun giftede sig med flere militante, efter at hendes oprindelige mand blev dræbt ved frontlinjen. To af dem døde også i kamp for gruppen.

Kæmpere fra den Syrisk Demokratiske Forces (SDF) passerer Al-Na'im rundkørslen i det centrale Raqqa i Syrien den 18 oktober 2017. Rundkørslen blev brugt til henrettelser af ISIS og blev kendt som 'Rundkørslen fra Helvede'. Foto: YOUSSEF RABIH YOUSSEF

Fire år senere blev hun leder af kvindebataljonen Khatiba Nusayba. Det var en ISIS-bataljon, der blev dannet i gruppens hovedby Raqqa i Syrien.

Der skulle hun sørge for træningen af kvinderne, der både betød brugen af maskingeværet AK-47, granater og selvmordsbomber.

»Hun skabte et spor af terror, som sendte hendes egne børn ned til ufattelige dybder af grusomhed, psykisk og psykologisk. Hun misbrugte dem også seksuelt,« sagde advokaten Raj Parekh.

»Hun hjernevaskede de unge piger og trænede dem i at slå ihjel.«

Her ses rundkørslen Al-Na'im efter befrielsen af Raqqa den 18 oktober 2017. Foto: YOUSSEF RABIH YOUSSEF

To af hendes 12 børn har sagt i deres breve til retten, at hun også havde misbrugt dem seksuelt. Det nægter Allison Fluke-Ekren dog på det kraftigste.

Sent i 2020 annoncerede de amerikanske myndigheder, at 27 medlemmer af ISIS var blevet hentet hjem igen. Ti af dem var blevet sigtet for terror.