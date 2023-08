Efter 13 dage under kummerlige forhold er de endelig frie.

Den amerikanske sygeplejerske Alix Dorsainvil og hendes datter er atter frie, efter at de blev kidnappet fra organisationen El Roi Haiti, der hjælper i nærområdet, hvor Dorsainvil arbejder i Haiti.

Det skriver CNN.

Dorsainvil og hendes datter blev kidnappet fra organisationen i Port-au-Prince den 27. juli – det er stadig uklart, hvem der kidnappede de to og hvorfor.

Bortførelsen – inklusive en mand, der trak en pistol frem – udfoldede sig med henblik på en patient, der ventede på et lægetjek, fortalte patienten til Associated Press.

»Da jeg så pistolen, var jeg så bange. Jeg sagde: 'Jeg vil ikke se det her, lad mig gå',« fortalte et vidne til AP.

Samme dag beordrede det amerikanske udenrigsministerium afgang af ikke-nødberedskabspersonale fra Haiti, da sikkerhedssituationen i landet forværres.

»Det er med et hjerte af taknemmelighed og enorm glæde, at vi hos El Roi Haiti bekræfter den sikre løsladelse af vores medarbejder og ven, Alix Dorsainvil og hendes barn, som blev holdt som gidsler i Port au Prince, Haiti. I dag priser vi Gud for at have besvaret vores bøn,« hedder det i erklæringen.

Haitis nationale politi fortalte CNN, at de ikke kunne kommentere sagen, fordi den stadig er under efterforskning.

Ordren om at forlade øen, hvis man ikke er i nødberedskab, fulgte efter en rejsevejledning fra den amerikanske ambassade i Haiti, der rådede amerikanske statsborgere til at forlade landet øjeblikkeligt på grund af nylige væbnede sammenstød mellem kriminelle grupper og politi i Haitis hovedstad, Port-au-Prince.

Til B.T. oplyser Udenrigsministeriet i en mail, at man ikke har rejsevejledninger for Haiti.

»Der er ikke danske statsudsendte nødhjælpsarbejdere i Haiti, og der er i øjeblikket ingen tilmeldte på Udenrigsministeriets Dansker-liste for Haiti.«

»Det kan dog heraf ikke udelukkes, at der opholder sig danskere i Haiti. Registrering er frivillig. Udenrigsministeriet har ikke en rejsevejledning for Haiti og henviser derfor til andre landes rejsevejledninger for landet.«