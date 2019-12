Offentlige institutioner i New Orleans er i øjeblikket ramt af et enormt cyber-angreb, der er rettet mod storbyens rådhus.

Omfanget af angrebet er endnu ukendt, og beskeden om angrebet blev meldt ud over et højtalersystem på rådhuset, hvor de ansatte blev påbudt at slukke og trække stikket ud på deres computere.

Det skriver det lokale medie The New Orleans Advocate, der beretter, at flere af byens hjemmesider er nede.

Ifølge Beau Tidwell, der er talsmand for byens borgmester, LaToya Cantrell, startede angrebet kort før klokken 11 lokal tid.

Rådhusets ansatte arbejder på at finde frem til omfanget af problemet.

Byen har igangsat sit beredskab for cyber-angreb og har kontaktet de lokale politimyndigheder samt FBI.

Angrebet er ikke en enlig svale i delstaten Louisiana. I midten af november blev delstatens politiske kontorer ramt af et hackerangreb af arten ‘ransomware’, der krypterer data og ‘holder dem som gidsler’, indtil der bliver betalt løsepenge.

New Orleans politi er også blevet bedt om at slukke deres computere og fjerne alt fra deres netværker.