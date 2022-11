Lyt til artiklen

Det kan være en god idé at slå til i begyndelsen af 2023. På aktiemarkedet.

»Der kommer et nyt lavpunkt på et tidspunkt i første kvartal, og det vil udgøre en fremragende købsmulighed,« lyder budskabet.

Afsenderen er topchef Mike Wilson fra den amerikanske storbank Morgan Stanley, ifølge Business Insider.

Han baserer sin analyse på, at det såkaldte S&P 500-indeks – de 500 mest toneangivende amerikanske aktier – sandsynligvis vil ramme bunden på et tidspunkt kort inde i det nye år.

Det vil samtidig være med til at markere en form for afslutning på de turbulente tider, som også aktiemarkederne har været ramt af i et stykke tid.

Eksempelvis har S&P 500-indekset siden juni være ramt af negativ vækst.

»Jeg tror, at vi er i den sidste fase, men den kan også være meget udfordrende, ikke?« som Mike Wilson drilsk spørger.

Og grunden til, at han anbefaler at tage for sig at aktieretterne til januar, er selvfølgelig, at kurserne igen kommer til at stige.

Om ikke alt for længe. Hvilket jo vil føre en gevinst med sig, hvis man har købt til en lav pris.

»For når vi når afslutningen af næste år, kigger vi ind i 2024, hvor indtjeningen faktisk vil begynde at accelerere igen,« siger Mike Wilson fra Morgan Stanley.