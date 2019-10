På tværs af partiskel var der opbakning til lovforslag, der ses som klar støtte til demonstranter i Hongkong.

Kina beder Repræsentanters Hus i USA om at ikke at blande sig i protesterne i Hongkong, hvor et utal af prodemokratiske demonstranter de seneste måneder er gået på gaden.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, efter at der i det ene kammer af Kongressen blev givet grønt lys til den såkaldte "Hong Kong Human Rights and Democracy Act".

Lovforslaget skal dog vedtages i Senatet for at træde i kraft.

Forslaget fastslår, at Hongkongs særlige handelsstatus med USA er afhængig af, at myndighederne i byen respekterer menneskerettighederne og basale retsstatsprincipper.

- I dag opfordrer vi simpelthen Kinas præsident og Hongkongs regeringschef, Carrie Lam, til trofast at overholde regeringens løfter, siger republikaneren Chris Smith, som har fremsat lovforslaget, ifølge nyhedsbureauet AFP.

I Kongressen, som ellers har været stærkt polariseret, hentede lovforslaget støtte på tværs af partiskel.

Kina har på det seneste beskyldt "udefrakommende kræfter" for at blande sig i den politiske krise og bære brænde til bålet i Hongkong.

/ritzau/