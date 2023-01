Lyt til artiklen

En amerikansk stat leder efter ofre for tvangssterilisering for at udbetale erstatning.

Omkring 600 mennesker i den amerikanske stat Californien kan ikke få børn, fordi staten har tvangssteriliseret dem. Nogle af dem er blevet steriliseret mod deres vilje, mens andre uvidende er blevet steriliseret.

Det er disse mennesker, som staten prøver at lokalisere for at give dem en erstatning på mindst 100.000 kroner hver.

Det lyder i teorien godt, men det viser sig nu, at det kun er 51 af de 310 ansøgere, der er blevet godkendt.

Det skriver nyhedsbureauet Associated Press.

Myndighederne fortæller, at det har været svært at verificere ansøgerne, fordi mange af optegnelserne er gået tabt eller er blevet destrueret, og tidshorisonten er snæver, fordi ansøgningsprogrammet lukker ned om et år.

»Vi prøver at indsamle alle de informationer vi kan, og nogle gange er vi nødt til bare at håbe, at der er nogen, der kan finde flere detaljeret oplysninger end os,« fortæller Lynda Gledhille, der er administrerende chef for den fond, der godkender erstatningerne.

De to grupper, der kan ansøge om erstatningen er dem, der blev steriliseret af staten som et led i den eugeniske bevægelse, der gik ud på, at staten kunne begrænse, hvem der skulle have børn. Det gjaldt blandt andet mennesker med psykisk eller fysisk handicap.

Den andre og mindre gruppe er dem, der blev steriliseret i de californiske fængsler. Det er siden kommet frem, at de 144 kvinder, der blev steriliseret mellem 2005 og 2013 fik ingen eller meget sparsom rådgivning om alternative behandlinger som for eksempel prævention.

Indtil videre har myndighederne afvist 103 ansøgere, lukket ned for tre mangelfulde ansøgninger og mangler stadig at behandle 153 andre ansøgninger.