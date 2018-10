En amerikansk soldat er blevet arresteret i Louisiana, med sin myrdede kones krop i baggagerummet, hans veninde ved rattet, og hendes to småbørn siddende i bilen. Det oplyste politiet mandag.

Den 22-årige Logan T. Kyle, blev overdraget til efterforskere fra hæren ved Fort Polk, mens den 24-årige Sarah M. Parker blev arresteret, fordi hun ikke havde meldt et drab til politiet.

Sarah Parkers børn, på henholdsvis 1 og 2 år, blev sat i pleje, oplyste politichefen i Calcasieu i en pressemeddelelse. Det skriver avisen New York Post.

Logan Kyle har været i hæren i fire år og de to af dem har han været udstationeret ved Fort Polk. Han er nu i fængsel, bekræfter talskvinden Kimberly Reischling i en e-mail.

Hun kan endnu ikke frigive den myrdede kvindes navn, for ifølge hærens regulativer, skal man vente 24 timer indtil de nærmeste har fået besked.

En talsmand for politichefen, Kim Myers, siger, at politiet modtog et opkald fra en, der var blevet fortalt om liget. Vedkommende ringede og fortalte, at en kvinde kørte rundt med en krop i baggagerummet. Betjente stoppede bilen ved 21.30-tiden søndag aften.

Detektiver fandt hurtigt ud af, af Logan Kyle havde dræbt kvinden i Fort Polk.

Hans veninde, Sarah Parker, vidste at han havde slået sin kone ihjel, og hun var ved at hjælpe ham med at skaffe liget af vejen.