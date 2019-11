Den amerikanske skuespillerinde Jane Fonda blev fredag anholdt af det amerikanske politi.

Og det er vel at mærke for fjerde gang på under en måned.

Den 81-årige skuespillerinde blev anholdt under en klimademonstration i Washington i USA.

Det skriver CNN.

Fire fredage i træk har hun iført en rød frakke demonstreret for klimaet, og hver gang har den amerikanske ordensmagt altså valgt at arrestere hende.

Hun har tidligere fortalt til avisen The Times, at hun er inspireret af den svenske klimaaktivist Greta Thunberg og advokaten Randall Robinson, der i 1980'erne demonstrerede foran Sydafrikas ambassade i Washington D.C. for at stoppe apartheid.

Jane Fondas plan er at demonstrere foran Kongressen hver fredag formiddag for at opfordre regeringen til at gøre mere for klimaet.

»Det her er en kollektiv krise, der kræver kollektive handlinger. Så jeg har besluttet mig for at bruge min berømthed til at sætte fokus på vigtigheden,« fortæller hun til CNN.

Hver uge vil der være fokus på forskellige problemer, og Fonda får blandt andet selskab af Greenpeace, Friends of the Earth og Oil Change International.

Alle disse organisationer er aktive i kampen mod klimaforandringer.

Skuespillerinden har en lang historik med politisk aktivisme bag sig. I 1960'erne deltog hun i borgerrettighedsbevægelsen.

Hun var en højlydt modstander af Vietnamkrigen og støttede den radikale og stærkt samfundskritiske bevægelse De Sorte Pantere.