Den amerikanske skuespiller Danny Masterson er fundet skyldig i voldtægt af to kvinder.

Det skete ved en domstol i Los Angeles, skriver LA Times. Han blev ført væk fra retten i håndjern.

De to kvinder mødte han gennem trosretningen scientologi. Det samme var tilfældet for en tredje, som han ikke blev dømt for overgreb mod.

Han er blandt andet kendt fra serien 'Dengang i 70erne' og filmen 'Yes Man'. Han blev fyret af Netflix, da anklagerne kom frem i 2017.

To af kvinderne har fortalt, at de ventede mere end et årti med at anmelde Danny Masterson og stå frem med deres historier, da topfolk i scientologi-kirken afskrækkede dem fra at kontakte politiet.

De blev bedt om at vælge mellem deres tro og at anmelde, og da de alle tre havde familie i kirken, så frygtede de at miste kontakten til deres kære.

Alle kvinderne beskrev, at de blev ofre for Masterson, efter at han serverede dem drinks, der gjorde dem desorienterede og gav dem kvalme.

De forklarede også, at det fandt sted i hans hjem i Hollywood mellem 2001-2003 skriver BBC.

Masterson har nægtet alle anklager. Han vidnede ikke ved nogen af ​​retssagen, og hans advokater fremsatte ikke et forsvar ved den anden retssag.