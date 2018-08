Den amerikanske filmskuespiller Kathleen Turner anklager skuespillerinde for at ‘spille den samme rolle i 20 år,’ Hvem skuespillerinden er, vil hun ikke fortælle, skriver www.bbc.com.

I et interview med den amerikanske journalist David Marchese fortæller hun, at hun tidligt i sin karriere fandt ud af, at man ikke både kunne være en god skuespiller og samtidig gøre alle i publikum tilfredse. Nogle gange er man nødt til at spille en rolle, som publikum ikke synes om, fortæller hun i interviewet, der er bragt på www.vulture.com.

Hun mener ikke, at den omtalte kvindelige skuespiller har taget samme valg.

»Hun er nok en af de rigeste kvinder i branchen, men jeg ville skyde mig selv, hvis jeg var som hende og kun gav folk, hvad de forventede,« siger hun i interviewet.

Kathleen Turner har blandt andet spillet med i Body Heat, The War of the Roses og Serial Mom. Foto: PAUL J. RICHARDS Vis mere Kathleen Turner har blandt andet spillet med i Body Heat, The War of the Roses og Serial Mom. Foto: PAUL J. RICHARDS

Kathleen Turners udtalelse har sat gang i en gætteleg, hvor folk kommer med bud på, hvem mon den unavngivne skuespillerinde kan være.

På www.bbc.com har de listet fem mulige bud: Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Julia Roberts og Sandra Bullock.

Hvem tror du, den unavngivne skuespillerinde er?