En skolesygeplejerske fra Maryland i USA kan se frem til flere tiltaler, efter hun har indrømmet, at hun har haft oralsex med flere elever på skolen, hvor hun arbejdede.

Hun hedder Samantha Marsh, er 33 år, og hun blev arresteret i tirsdags efter anklager om, at hun havde amorøse affærer med fire elever i sin lukkede varevogn. Det rapporterer tv-stationen WBOC.

Hun beskyldes for at være seksuelt involveret med eleverne uden for skolens område.

Affærerne er sket mellem marts måned 2018 og januar i år, skriver avisen New York Post.

Efterforskere har talt med de fire ofre, som alle fortalte, at Marsh samlede dem op fra skolen i hendes varevogn.

Sexakterne skete i hendes bil ved forskellige steder i byen Crisfield, lød det fra de fire.

Samantha Marsh har indrømmet at have haft oralsex med tre af de fire elever.

Hun er blevet arresteret, mistænkt for flere sexforbrydelser og hun bliver tilbageholdt uden kaution.

Hendes arbejdsgiver havde sent hende på orlov, allerede inden politiet arresterede hende.